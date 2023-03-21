21.03.2023
20:34
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Общество
Письма детей стали талисманами для бойцов
Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщает:
Трогательные письма от детей очень дороги нашим военнослужащим. Они бережно хранят письма и рисунки, порой даже носят с собой как талисманы. Чистые и искренние пожелания детей добавляют нашим ребятам сил и веры.
Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev
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