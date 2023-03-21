Письма детей стали талисманами для бойцов

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщает: Трогательные письма от детей очень дороги нашим военнослужащим. Они бережно хранят письма и рисунки, порой даже носят с собой как талисманы. Чистые и искренние пожелания детей добавляют нашим ребятам сил и веры.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх