Писателю Николаю Калитину – 80 лет!

1 июня исполняется 80 лет известному писателю Николаю Романовичу Калитину. Он работает в разных жанрах – входил в литературу как поэт, учеба в Литературном институте позволила ему стать профессиональным критиком, а в последние годы самое важное место в его творчестве занимает проза .

Судьба будущего писателя с рождения предназначена была стать духовным стыком в культуре двух народов – эвенкийского и якутского. Его отец был эвенком- охотником, он кочевал со своими оленями вдоль реки Буотама, а мама его была якутской женщиной, хранившей в душе традиционные верования своего народа. Николай Калитин с детства впитал в себя все таежные премудрости — ведь он мечтал стать охотником. Но тяга к литературе оказалась сильнее. Его литературный дебют состоялся, по нынешним меркам, поздно- в 38 лет вышла книга стихов «Эркээйи». И почти до 50 лет он работал в этом жанре, и только в 1990 году он издал книгу рассказов…

Все эти годы Николай Романович работал в органах государственной власти- начав с сельсовета до Верховного Совета республики. Он работал с такими известными и незаурядными женщинами, руководившими Верховным Советом ЯАССР в разные годы – Александрой Овчинниковой, Евдокией Гороховой и Люлией Григорьевой. Сам он очень тепло вспоминает об этих годах. С 1989 года Калитин стоял у истоков создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, долгие годы был ее вице-президентом. В этом качестве им была проведена большая работа по защите прав и интересов коренных северян.

В 2002 году Николай Калитин приглашают на работу в правление Союза писателей Якутии. К этому времени в стране поменялись правовые основы деятельности общественных организаций, появилась угроза потери собственности. Надо отдать должное Николаю Романовичу в этом вопросе – его упорство, системная работа, отстаивание прав творческого союза в судах различных инстанций позволили доказать правоту писателей. После этого перед ним встал вопрос эффективного использования этой собственности и Калитин с этим справился. Он ушел с должности заместителя председателя СП Якутии в 2018 году с чувством человека, выполнившего свою работу. На съезде писателей Якутии в октябре 2018 года, председатель союза Наталья Харлампьева поблагодарила Николая Романовича за его многолетнюю добросовестную работу и уникальное умение сочетать управленческую хватку, организаторские способности и творчество.

В последние годы он полностью отдался творчеству, одна за другой им изданы книги «Томмоо» и «Гром гремит», которые высоко оценены не только читателями, но и строгими экологами, Они считают Николая Калитина смелым писателем, взявшимся за экологические темы, за острые вопросы сохранения природы. Николай Романович не случайно взялся за эти темы – он все эти годы не отрывался от своих родных мест, построил на своей родной Буотаме дом, постепенно превратившегося в небольшой туристический комплекс. И он там находит не только отдохновение, но и проводит большую работу по возрождению исконных эвенкийских обычаев и традиций. Все, кто бывает у него на Буотаме, возвращаются восторженные, поскольку видят человека, писателя органично вписанного в родную природу, хранителя традиций эвенкийского народа.

В 2017 году Николай Калитин издал книгу «Божий Север» в переводе на русский язык. В эту книгу вошли два его романа, посвященные экологической теме. Переводчик этой книги Аита Шапошникова сказала об этой книге: «Я уверена – у книги большое будущее, по этим романам можно снимать прекрасные остросюжетные ленты».

Произведения Николая Калитина переведены на многие языки мира, он – лауреат Большой Литературной премии России, заслуженный работник культуры РС(Я), почетный гражданин Хангаласского улуса.

Правление Союза писателей Якутии поздравляет Николая Романовича с почтенным юбилеем и желает ему, удачи, вдохновения и благополучия!