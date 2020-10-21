Писателей КМНС приглашают к участию в конкурсе. Лучших ждет публикация

Писателей Якутии приглашают к участию во Всероссийском конкурсеначинающих писателей коренных малочисленных народов Севера. Срок подачи работ – 31 октября. Лучшие будут опубликованы в итоговом сборнике. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики.

Задача конкурса выявить и поддержать начинающих авторов — представителей коренных малочисленных народов Севера, пишущих на родных, русском, якутском языках, а также для развития и популяризации литературы народов Севера, для сохранения языков этих народов.

Участниками могут стать совершеннолетние авторы со своими произведениями в жанрах: проза, поэзия, драматургия. Произведение может быть как опубликованным, так и написанным «в стол». Участвовать можно сразу в нескольких направлениях. Главное, чтобы тематика была связана с коренными малочисленными народами Севера.

Произведения на языках КМНС принимаются обязательно с подстрочным переводом на русский. По направлению «Проза» принимаются не более трех работ малой формы (сказка, рассказ и т.д.) и не более одной работы большой формы (роман и т.д.). А вот стихов можно прислать 5-10. В направлении «Драматургия» принимается одно одноактное произведение. Отметим, что срок подачи работ по 31 октября 2020 г. на pisatelisevera@mail.ru

Оценивать литературные работы авторов будет писатели, литературоведы, критики, а также учредители конкурса — Ассоциация «Писатели Якутии», Союз писателей Якутии, Национальная библиотека Якутии, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Победителям будут присуждены дипломы, денежные премии, также будет опубликован сборник лучших работ авторов.

Заявка на участие и положение конкурса