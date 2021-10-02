Писатель Леонид Юзефович съездит в легендарный Саһыл-Сыһыы

Якутск своим визитом почтил известный писатель, историк, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» Леонид ЮЗЕФОВИЧ.

С Якутией он связан прежде всего своим романом «Зимняя дорога» о гражданской войне в Якутии, где героями книги стали Пепеляев и Строд.

У Леонида Абрамовича обширная программа пребывания в нашей республике, встретился со своими якутскими читателями, посетил Якутскую духовную семинарию и епархиальное управление, так же планирует съездить в местность Саһыл-Сыһыы Амгинского района, где столкнулись отряды красного Ивана СТРОДА и белого Анатолия ПЕПЕЛЯЕВА. В результате долгих военных действий отряд ПЕПЕЛЯЕВА был разбит, а сам военачальник был арестован и доставлен во Владивосток для суда.

14 января 1938 года Тройкой НКВД по Новосибирской области приговорён к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение в тот же день в тюрьме города Новосибирска. Похоронен во дворе тюрьмы.

1 октября писатель встретился со студентами СВФУ им. АММОСОВА.

Леонид ЮЗЕФОВИЧ: «Читатели на мои встречи приходят за историей, люди понимают, что единственно правильной истории нет и вот это понимание исторического видения, оно мне кажется, распространяется все шире. Конечно, есть люди, которые хотят посмотреть на нашу сферу с какой-то одной позиции, такие всегда будут. Но могу сказать, что не они определяют отношение общества к прошлому.

Что касается вашего университета, то я окончил Пермский университет, где учились 6 тысяч студентов, это считалось очень много. Когда узнал, что в Северо-Восточном федеральном университете учатся порядка 19 тысяч обучающихся, я поразился и был приятно удивлен. Это огромный комплекс, который несомненно играет большую роль в развитии любимой мне Якутии. В ходе встречи студенты задали очень много интересных вопросов, пообщался с прекрасными историками и филологами университета, ректором Анатолием НИКОЛАЕВЫМ. Я доволен и благодарен за теплый прием!»