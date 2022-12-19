Писать грамотно — это модно!

Таков девиз Тотального диктанта — добровольного образовательного мероприятия, которое проводится раз в год с целью проверки грамотности и популяризации образованности в России (ну а теперь и в мире!). Любой человек, способный записать под диктовку текст на русском языке, может стать участником Тотального диктанта.

И, правда, умение правильно излагать мысли и писать – очень полезный навык для любого человека. Это сразу производит хорошее впечатление. Показывает твой статус, говорит об уровне образования.

Зачем нужно уметь грамотно писать? Каждый может по-разному ответить на этот вопрос. Я считаю, что уметь грамотно писать нужно для того, чтобы правильно, а не двояко, понимать друг друга. На мой взгляд – это причина № 1.

Грамотность – это мощный инструмент, и с другой стороны – мощное орудие, с помощью которого можно управлять. Хотите иметь в своем арсенале такой инструмент? Становитесь грамотным. Это причина №2.

Причина №3. Как написали семиклассники в сочинении на тему “Зачем нужно уметь писать грамотно” – для того, чтобы тебя взяли на хорошую работу. Отрадно, что детки уже многое понимают.

Причина № 4. Есть хорошее мнение, что первое впечатление о человеке складывается от того, какая на нем обувь. Чистая, ухоженная, или грязная и немытая – почувствуйте разницу сами. Какую обувь вы станете с большим удовольствием носить? Точно так же дело обстоит и с грамотностью. Как только видишь, что человек неправильно пишет, так сразу же меняется к нему отношение. С плюса на минус.

Безусловно, своим образованием нужно заниматься. Для кого-то это может быть сложной задачей, не спорю. Но даже медленное движение всегда лучше любого застоя. И если тренироваться и работать над собой, то результат обязательно появится. (вопрос на засыпку: слово “появится” в этом случае правильно написано? Мягкий знак в глаголах – вечная российская проблема).

Вспомните мультфильм «В стране невыученных уроков», когда одна запятая («Казнить нельзя помиловать») могла решить судьбу. Неправильно поставленная запятая может полностью изменить смысл предложения.

Мы решили взять интервью у разных представителей педагогического сообщества, чтобы узнать их мнение на вопрос о том, необходимо ли работать над своей грамотностью, участвуя в тотальном диктанте.

Айна Михайловна Стручкова, учитель ЯГЛ: «Акция «Тотальный диктант» — интересная и тотальная традиция. Мне, как проверяющему работы, очень нравится одна из основополагающих идей диктанта: организаторы не стремятся опозорить тех, у кого двойки, а хотят мотивировать людей к обучению и поощрять самых грамотных. Диктант — это, в первую очередь, яркое событие, которое должно принести удовольствие».

Сардана Егоровна Ушницкая, зам.руководителя ЦНПМО: «Много лет собиралась посетить этот диктант, чтоб проверить свои знания, но всё никак не складывалось. В 2021 году удача мне улыбнулась и возможность появилась. Выбрала площадку ИРОиПК. Честно признаться, ожидала более сложного текста. С орфографией мне даже осомневаться было негде. Своим результатом я осталась довольна. Я, конечно, не назову себя самым грамотным человеком, но периодически меня очень сильно внутренне переворачивает, когда вижу грубые нарушения правил русского языка, особенно допущенные взрослыми людьми».

Татьяна Сергеевна Андреева, учитель СОШ №26 г. Якутска: «Я считаю, что участие в Тотальном диктанте — это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой. И ваша оценка — это не ярлык, это повод выяснить, над чем стоит работать. Тотальный диктант — это весело, интересно, это возможность убедиться, что не вас одного бросает в дрожь, когда вы видите «чуство» или «мороженное». Вы еще раз убедитесь в том, что быть грамотным — это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека».

Варвара Васильевна Аммосова, методист ИРОиПК: «Быть грамотным — актуально в любом возрасте. Несмотря на расширяющиеся функции компьютера, несмотря на наличие в каждом компьютере редактора, по-прежнему необходимо уметь грамотно говорить и писать, а главное — необходимо, не жалея сил, учиться этому. Недаром в пословице говорится: «Кто грамоте горазд, тому не пропасть. Мы ежегодно привлекаем учителей в организации площадок Тотального диктанта. Приятно видеть, что люди осознают значимость единства языковой культуры. В прошлом году по окончании акции мы обратились к участникам нашей площадки с вопросом: что сподвигло их прийти писать тотальный диктант?

Валентина, 45: «Наверное, прежде всего любопытство. В детстве всегда хорошо писала диктанты. Просто стало интересно, не растеряла ли я знания».

Мария, 30 лет: «Почему? Просто хотела проверить свои знания».

Надежда, 63 года: «Пришла, потому что в детстве мечтала стать учителем, но не получилось».

Ирина, 42 года: «Я получила такой заряд позитива! Было похоже на флешмоб, когда все собравшиеся охвачены единым порывом!»

Туйаара, 31 год: «Ожидала, что будет легче. Думала, что я грамотная. Оказывается, мне нужно учить правила русского языка».

Тотальный диктант 8 апреля 2023 года напишут уже в двадцатый раз. В 2019 году диктовке внимали в 81 стране. В 2020 году география Тотального диктанта расширилась, несмотря на пандемию коронавируса: очно диктант написали в 45 странах, онлайн — в 109. В 2021 году побили и этот рекорд: на офлайн-площадках в акции участвовали жители 59 стран.

В 2021 году наш Якутск был главным городом Тотального диктанта, в 2022 — Ярославль. Какой город станет столицей Тотального диктанта и примет автора в 2023 году, организаторы сообщат позже.

Автор текста Тотального диктанта-2023 — Василий Авченко, писатель, лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток». Специально для участников акции он напишет текст о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Желаем всем легко писать любые тексты грамотно и без ошибок!