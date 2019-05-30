Пилот «Якутии» оштрафован за повреждение самолета

Пилот самолета АН-24 авиакомпании «Якутия» оштрафован за поврежедение самолета, сообщает Якутская транспортная прокуратура. Инцидент произошёл в марте этого года.

Установлено, что 11 марта 2019 года экипаж самолета Ан-24 выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Якутск – Жиганск. После вылета самолета из аэропорта «Якутск» на месте его стоянки обнаружены фрагменты остекления бортовых аэронавигационных огней.

При послеполетном осмотре воздушного судна в аэропорту «Жиганск» экипажем обнаружено повреждение обтекателя бортовых аэронавигационных огней правого полукрыла. В результате расследования авиационного инцидента установлено, что одной из его причин явилось ошибочное определение вторым пилотом при рулении расстояния между правым крылом самолета и погрузчиком.

Транспортной прокуратурой руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. В отношении второго пилота возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.11.3 КоАП РФ (повреждение воздушного судна), по результатам рассмотрения которого постановлением Саха (Якутского) межрегионального территориального государственного отдела УГАН НОТБ ДФО ему назначено наказание в виде штрафа.