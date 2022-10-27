Пикабушники собрали для якутской социальной столовой более миллиона рублей

Сообщество «Подвиги» на Пикабу сообщило, что неравнодушная реакция подписчиков помогла собрать для якутской предпринимательницы Ирины Гузовой более миллиона рублей. В посте сообщилось, что женщина открыла в Якутске «Социальную столовую», в которой кормит нуждающихся: «Это единственное учреждение такого плана во всей Якутии. Когда «Социальная столовая» начала вгонять женщину в долги, она продавала собственное имущество, только бы обеспечить нужды своего проекта.

Теперь Ирина Борисовна больна, у неё рак. А столовая, у которой огромные долги, продолжает работать, потому что всегда находятся неравнодушные люди, готовые её хоть капельку поддержать. В итоге наши подписчики во всех соцсетях собрали более миллиона рублей». Организаторы оговариваются, что они не занимаются денежными сборами для героев. Это получилось, благодаря щедрости подписчиков: «Если есть на свете чудеса человеческой доброты, то вы – одно из них. Спасибо вам. Столовая работает!», сообщает тгк Yakutsk News