27.10.2022
21:08
275

Общество

Пикабушники собрали для якутской социальной столовой более миллиона рублей

Сообщество «Подвиги» на Пикабу сообщило, что неравнодушная реакция подписчиков помогла собрать для якутской предпринимательницы Ирины Гузовой более миллиона рублей. В посте сообщилось, что женщина открыла в Якутске «Социальную столовую», в которой кормит нуждающихся: «Это единственное учреждение такого плана во всей Якутии. Когда «Социальная столовая» начала вгонять женщину в долги, она продавала собственное имущество, только бы обеспечить нужды своего проекта.
Теперь Ирина Борисовна больна, у неё рак. А столовая, у которой огромные долги, продолжает работать, потому что всегда находятся неравнодушные люди, готовые её хоть капельку поддержать. В итоге наши подписчики во всех соцсетях собрали более миллиона рублей». Организаторы оговариваются, что они не занимаются денежными сборами для героев. Это получилось, благодаря щедрости подписчиков: «Если есть на свете чудеса человеческой доброты, то вы – одно из них. Спасибо вам. Столовая работает!», сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх