Пик заболеваемости ковидом в Якутии ожидается в сентябре

Эпидемиологи прогнозируют в сентябре пик заболеваемости коронавирусом в Якутии. Об этом в передаче «Актуальное интервью» сообщила главный внештатный пульмонолог республики Аграфена Аргунова, предупредив о новом штамме омикрона под названием кентавр. Врач считает, что необходимо придерживаться масочного режима, мыть руки, полоскать рот — то есть придерживаться уже хорошо знакомых мер гигиены. Видео тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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