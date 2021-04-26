Пианистки из Якутии стали лауреатами международного конкурса

24 апреля в Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского состоялось торжественное закрытие XII Международного музыкально-театрального конкурса-фестиваля «Надежда». На церемонии закрытия были объявлены имена лауреатов и дипломантов номинации «Фортепиано».

Конкурс-фестиваль «Надежда» существует уже тридцать лет, а последние двадцать поддерживает статус международного. В настоящее время «Надежда» является одним из старейших творческих конкурсов России, зарекомендовавших себя как высокопрофессиональный.

В 2021 году участниками конкурса стали 248 исполнителей от 6 до 28 лет из России, Белоруссии и Казахстана. Их выступления оценивало международное жюри, куда вошли представители Франции, Израиля, Белоруссии, Казахстана и России.

В номинации «Фортепиано» председателем жюри был заслуженный артист России, лауреат международного конкурса имени Вана Клайберна, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Ашотович Мдоянц.

Лауреатами конкурса в номинации «Фортепиано» стали ученицы Высшей школы музыки:

Пестерева Лилия Руслановна, ученица 8 класса, класс преподавателя Межевич Олеси Александровны, стала лауреатом III степени.

Скрябина Виолетта Николаевна, ученица 5 класса, класс старшего преподавателя Лебедева Сергея Иннокентьевича, стала лауреатом III степени.

Коллектив Высшей школы музыки искренне поздравляет всех участников конкурса «Надежда» и их преподавателей, желает дальнейших побед и преодоления всех препятствий на нашем тернистом творческом пути!