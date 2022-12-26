ПФ Якутии утвердил график выплаты пенсий за январь 2023 года

В Пенфонде по Якутии сообщили график выплаты пенсий и пособий за январь 2023 года.

В графике произошли изменения в связи с предстоящими праздничными и выходными днями

В Пенсионном фонде по Якутии сообщили об изменениях в графике выплат и доставки пенсий и пособий в январе в связи с новогодними выходными.​

Доставка пенсий в районах республики отделениями почтовой связи АО «Почта России» будет осуществляться по следующему графику:

4 января – выплата и доставка пенсий за 7-е число;

5 января – выплаты по графику;

6 января — выплаты по графику;

7 января – выходной (праздничный) день;

8 января – выходной день (воскресенье);

9 января – выплата за 8-е и 9-е числа.

Далее выплаты будут по графику.​

Доставка пенсии в Якутске и его пригородах, кроме 7-го числа, будет осуществлена по установленному графику. За 7-е число выплата будет произведена 4 января. Перечисление пенсий получателям через кредитные организации, у которых график выплаты пенсий — 8, 10, 16, 17-го числа месяца, и получателям других социальных выплат будет осуществлено досрочно, 30 декабря.