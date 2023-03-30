Певица Саина: Я была изгоем в мире якутской эстрады…

«Быть публичным, значит, быть избранным», — певица Саина

31 марта певица Саина проводит свой юбилейный концерт. Прошло ровно 25 лет с тех пор, как она впервые вступила на сцену в качестве певицы Саины, одержала безоговорочную победу на конкурсе молодых исполнителей «Якутск-1997», исполнив свою знаменитую одноименную песню. В преддверии своего знаменательного события она поделилась с нами принципами своей жизни, которые привели ее к большому успеху.

— Саина, вот теперь ты сидишь передо мной – глубокая, содержательная женщина прекрасной красоты, в прекрасной форме, со множеством различных увлечений и дел. Ты всегда была такой?

— Я начинала с попсовой музыки, так сказать, музыки для всех. Но постепенно с расширением своего сознания, взрослением своей души я стала чувствовать, что мне становится тесно в этом амплуа. Видимо, я нащупала первые ростки своего истинного Я и, как подтверждение, события моей жизни стали синхронизироваться сами собой. Я стала встречать носителей исчезающих языков коренных малочисленных народов Севера, побывала на камлании у шамана… Мой ритм (во всех смыслах этого слова) поменялся, и я полностью пересмотрела свою жизнь и предпочтения.

Так что я не всегда была такой (смеется). Более того, я очень много обижалась, имела массу различных претензий к этому миру, стучалась в закрытые двери, да что стучалась – пинала! Слава Богу, ко мне вовремя пришли духовные знания, я научилась смирению, стала принимать себя такой, какая есть, а главное – раз и навсегда приняла свою публичность, от которой отрекалась многие годы.

— Да, публичным быть очень трудно…

— Я очень долго сопротивлялась ей, все время пыталась сбросить ее оковы… Не понимая, что тем самым, иду против своего истинного призвания, не принимаю сама себя. Конечно, жизнь стала вставлять мне палки в колеса, испытывать раз за разом на прочность…

Сейчас я понимаю, что публичными не становятся, публичными становятся. Если у человека есть ростки публичности, это означает, что он имеет потенциал, больший чем у других, что он избран и он обязан, именно обязан его использовать во благо мира – делать его лучше, развивать общество в пользу добра, своим примером мотивировать людей изменять свою жизнь. Но не сочтите это за гордыню – это такая данность, с которой будет сталкиваться любой человек, пытающийся занизить свой природный потенциал.

— У тебя так было?

— Я очень многое пережила, в том числе полный материальный крах. У меня долгое время не было жилья, я была одинока, и вы сами знаете – была изгоем в мире якутской эстрады, той самой персоной Нон Грата… Но я нашла в себе силы забыть свои обиды и начать пытаться изменять жизнь свою и других людей. Пришла к этому через тернии к звездам, потому что стала готова – я поняла это недавно.

— Опиши, как твой пример влияет на общество.

— Самая важная задача моей души – повышать свои вибрации и вибрации мира – с помощью своих концертов, песен, проектов… В прошлом году я показала миру свой социальный проект «Сана тыын» для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию… Я много говорю и показываю про свой образ жизни — как не ем мяса и практикую малоедство, как стою на голове, хожу по гвоздям, каждый день вот уже на протяжении 5 лет делаю зарядку по техникам из йоги и цигун, делаю знаменитую сурья намаскар…

— Это целый мир!

— Так я несу ответственность за свою публичность и буду делать это всегда.

— А мы будем следить за тобой. Расскажи, что будет завтра на твоем концерте?

— Главная цель концерта – передать с помощью моих образов и песен все метаморфозы мой жизни, я буквально выверну свою душу перед зрителем…Программа в виде театрализованной постановки вторит мой жизненный путь «До» и «После». Буду петь мировые хиты Селин Дион, Мирей Матье, других своих любимых исполнителей.

Что я хочу сказать этим? Как говорит мой наставник Жанат Жусупов «Счастье» = «Счастью», значит, быть в гармонии со своей частью — с самим собой и своими истинными желаниями. Найти свое призвание, реализацию своей души – это самое великое счастье!

— Спасибо, Саина!