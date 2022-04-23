Певица Сахая снимает новый клип

Певица Сахая сообщила в своем аккаунте: Вчера состоялись съёмки клипа на песню «Якутск-Москва», посвящённую к 100-летию образования Постоянного Представительства РС(Я) при Президенте РФ Презентация клипа состоится 24 апреля в г.Москве на торжественном мероприятии, посвященном 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию ЯАССР и Постпредства РС(Я) при Президенте РФ, 125-летию М.К.Аммосова. #sakhaya_vladlena

Фото: #sakhaya_vladlena Источник: #sakhaya_vladlena

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