12.03.2022
16:05
356
Светская хроника
Видео: Певица Ника попрощалась с Инстаграмом энергичным танцем
В своем Инстграме звезда якутской эстрады сообщила:
Попрощаемся танцем💃🏻🕺🏻
Но надеюсь на хорошее🙏🏼@nika_olya_
Страница Ники В контакте
Фото: @nika_olya_
Источник: @nika_olya_
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