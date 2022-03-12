12.03.2022
16:05
356

Светская хроника

Видео: Певица Ника попрощалась с Инстаграмом энергичным танцем

В своем Инстграме звезда якутской эстрады сообщила:
Попрощаемся танцем💃🏻🕺🏻
Но надеюсь на хорошее🙏🏼@nika_olya_

Страница Ники В контакте

Фото: @nika_olya_
Источник: @nika_olya_
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх