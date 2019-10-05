05.10.2019
16:32
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Культура & Образование

Певица Ника: Нашу радость не передать словами

Сегодня Театр эстрады открыл 51-й театральный сезон и презентовал камерный зал в здании бывшего развлекательного центра «Европа».

Теперь у театра — новый просторный зал.

Уже завтра театр ждет своих зрителей на мюзикл «Чудный костюм». А пока артисты театра делятся своей радостью в Инстаграме.

 «Мы переехали в старое здание развлекательного центра «Европа» в декабре прошлого г.. С тех пор мы, под руководством нашей @charanskaya начали обустраивать здание. Сначала, самым радостным моментом лично для меня было то, что нам выделили гримёрные !👏🏻 Не каждому по отдельности, конечно😅 Но все же! Нам, мужикам, досталась комнатушка старая мужская раздевалка официантов. Поверьте, картина была не из самых красивых. Но мы быстренько сделали ремонт. Все артисты сами, за свой счёт , не надеясь на какую нибудь компенсацию, сделали ремонт в своих гримерках👍 Покрасили стены, заказали мебель, зеркала👍 Тем самым, мы надеемся, что хоть немного помогли нашему театру сэкономить на ремонте😀 Ведь самое главное в театре — это сцена! Пусть уж лучше сделают красивый концертный зал, а гримёрные мы уж сами как нибудь сделаем, подумали мы ) И вот, как видите у нас теперь есть очень красивый, такой благородный, такой классический, но в то же время такой стильный и современный концертный зал», — рассказывает артист театр Айгылаан.

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Завтра у нас репетиция начинается в 08:00 😱 Надо бы уже уснуть, но нет! Меня переполняют чувства волнения, радости! Завтра наш Новый театр раз и навсегда открывает свои двери! Завтра тот день, которого Якутская эстрада ждала несколько десятков лет! Государственный Театр Эстрады Республики презентует новое здание, Новый камерный зал 5 октября 2019 года 👏🏻👏🏻👏🏻 Мы переехали в старое здание развлекательного центра «Европа» в декабре прошлого года. С тех пор мы, под руководством нашей @charanskaya начали обустраивать здание. Сначала, самым радостным моментом лично для меня было то, что нам выделили гримёрные !👏🏻 Не каждому по отдельности, конечно😅 Но все же! Нам, мужикам, досталась комнатушка старая мужская раздевалка официантов. Поверьте, картина была не из самых красивых. Но мы быстренько сделали ремонт. Все артисты сами, за свой счёт , не надеясь на какую нибудь компенсацию, сделали ремонт в своих гримерках👍 Покрасили стены, заказали мебель, зеркала👍 Тем самым, мы надеемся, что хоть немного помогли нашему театру сэкономить на ремонте😀 Ведь самое главное в театре — это сцена! Пусть уж лучше сделают красивый концертный зал, а гримёрные мы уж сами как нибудь сделаем, подумали мы ) И вот, как видите у нас теперь есть очень красивый, такой благородный, такой классический, но в то же время такой стильный и современный концертный зал 👏🏻👏🏻👏🏻 Чему мы безмерно рады и благодарим всех всех всех, кто работал над этим проектом!!! Теперь нам работать только в удовольствие! Даже такие моменты, как переодевшись в гримерных комнатах, спускаться на концертный зал, даже вот такая мелочь — для нас это большая приятность! ☺️ Ведь все артисты всех театров всегда так работали, а у нас вот это вот впервые! Я поздравляю всех своих коллег @sakhaestrada ! Я поздравлю всех наших зрителей!!! С 6 октября мы ждём вас на свои спектакли! Ох и забурлит наша деятельность!!! Оох забурлииит!!! Аж дух захватывает!!!

A post shared by АЙГЫЛААН — Василий СОРОКИН (@aigylaan_vs) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3Ol0hUoN_j/ https://www.instagram.com/p/B3N5izVoqca/
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