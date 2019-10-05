Певица Ника: Нашу радость не передать словами

Сегодня Театр эстрады открыл 51-й театральный сезон и презентовал камерный зал в здании бывшего развлекательного центра «Европа».

Теперь у театра — новый просторный зал.

Уже завтра театр ждет своих зрителей на мюзикл «Чудный костюм». А пока артисты театра делятся своей радостью в Инстаграме.

«Мы переехали в старое здание развлекательного центра «Европа» в декабре прошлого г.. С тех пор мы, под руководством нашей @charanskaya начали обустраивать здание. Сначала, самым радостным моментом лично для меня было то, что нам выделили гримёрные !👏🏻 Не каждому по отдельности, конечно😅 Но все же! Нам, мужикам, досталась комнатушка старая мужская раздевалка официантов. Поверьте, картина была не из самых красивых. Но мы быстренько сделали ремонт. Все артисты сами, за свой счёт , не надеясь на какую нибудь компенсацию, сделали ремонт в своих гримерках👍 Покрасили стены, заказали мебель, зеркала👍 Тем самым, мы надеемся, что хоть немного помогли нашему театру сэкономить на ремонте😀 Ведь самое главное в театре — это сцена! Пусть уж лучше сделают красивый концертный зал, а гримёрные мы уж сами как нибудь сделаем, подумали мы ) И вот, как видите у нас теперь есть очень красивый, такой благородный, такой классический, но в то же время такой стильный и современный концертный зал», — рассказывает артист театр Айгылаан.