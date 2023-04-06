06.04.2023
21:58
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Мультикультурная Якутия

Певица Какитока: Угадай песню?

Певица Какитока записала видео «Угадай песню», она спела известную песню в переводе на якутский язык. Видео тгк KAKITOKA MUSIC

Фото: тгк KAKITOKA MUSIC
Источник: тгк KAKITOKA MUSIC

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