Певица и блогер Арина Данилова присоединилась к команде Insight People

Insight People представляет собой всероссийскую блогерскую платформу по развитию творческого потенциала. Новым членом креативной команды Insight People стала Арина Данилова, известная российская певица и блогер с большой аудиторией.

Арина – настоящая творческая личность. Она является участницей первого сезона российского «Голоса. Дети» и десятого сезона «Голоса». Кроме карьеры певицы, Арина активно развивает собственный YouTube-канал с интересным и запоминающимся контентом. Социальная сеть певицы насчитывает 2,4 млн подписчиков. Среди видеороликов – скетчи, пранки и развлекательный контент с популярными медийными личностями. Более того, Арина активно развивает свой Instagram, где размещает лайфстайлконтент и бэкстейджи с программ. В своём творчестве Арина представляет собой искреннюю и открытую личность. Её видеоролики наполнены позитивом иполезным контентом.

«Я очень рада присоединиться к такой профессиональной команде и внести свой вклад в развитие Insight People. Вместе с коллегами мы приложим максимум усилий и обогатим российскую блогосферу новыми идеями. В моих планах множество крутых и интересных проектов. Оставайтесь на связи!» — комментирует Арина.

Официальный сайт Insight People https://insightpeople.ru/