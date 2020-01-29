Певица Дарья Лаврова: Приготовьтесь, друзья, мы взлетаем!

В первый день весны, то есть уже 1 марта, в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится сольный концерт певицы, отличника культуры Якутии Дарьи Лавровой.

На своей страничке в социальной сети артистка не только активно делится последними событиями из подготовительного этапа, но и нередко прибегает к помощи зала. Например, просит совета у своих подписчиков, как назвать сольную программу. К слову, было представлено порядка десяти разных вариантов, которые друзья активно обсуждали и голосовали.

И вот спустя несколько дней, звезда поблагодарила своих друзей за советы, представив публике название сольной программы – «Ырыам Кыната» («Крылья моей песни»).