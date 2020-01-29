29.01.2020
16:30
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Культура & Образование

Певица Дарья Лаврова: Приготовьтесь, друзья, мы взлетаем!

В первый день весны, то есть уже  1 марта, в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится сольный концерт певицы, отличника культуры Якутии Дарьи Лавровой. 

На своей страничке в социальной сети артистка не только активно делится последними событиями из подготовительного этапа, но и нередко прибегает к помощи зала. Например, просит совета у своих подписчиков, как назвать сольную программу. К слову,  было представлено порядка десяти разных вариантов, которые друзья активно обсуждали и голосовали. 

И вот спустя несколько дней, звезда поблагодарила своих друзей за советы, представив публике название сольной программы – «Ырыам Кыната» («Крылья моей песни»).

— Приготовьтесь, Друзья, мы взлетаем! — подвела итог Дарья, сообщив о названии проекта. 

Источник: Лия Евлоева
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