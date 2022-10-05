Певица Далаана будущим мамам: Воспринимайте роды как большой праздник

Сегодня в «Школе матери» Медцентра г. Якутска лекцию о родах, материнстве и подготовке к этому священному процессу, воспитанию малыша до шести месяцев прочитала известная певица, артистка Государственного театра эстрады Далаана.



Формат доверительной беседы с любимой певицей с комментариями опытного гинеколога весьма понравился всем будущим мамам. Заслуженная артистка РС(Я) Далаана – многодетная мама. У нее три сына. Она рассказала посетительницам школы о своем опыте материнства и философии материнства.

— Воспринимайте начало родов не со страхом, а с радостью, как большой праздник, — сказала певица.

Также она посоветовала молодым женщинам пользоваться достижениями научно-технического прогресса – специальными приложениями для рожениц, которые помогут отследить все этапы родов.

В год Матери Медцентр г. Якутска организует множество мероприятий для мам и беременных женщин, призванных не только оказать практическую помощь, но и повысить престиж, роль материнства в современном обществе. Отрадно, что «звезды» охотно участвуют в таком благородном деле.