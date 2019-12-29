29.12.2019
11:12
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Происшествия

Певец Рома Жуков устроил дебош в аэропорту Нерюнгри

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мужчину и женщину, которые вели себя некорректно в аэропорту Якутии, мужчина после этого оскорбил полицейских. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина ВОЛК, со ссылкой на ТАСС сообщает ЯСИА.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчиной оказался певец Рома Жуков.

«Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России к административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри. Граждане были доставлены в линейный пункт полиции, где при оформлении административного протокола мужчина в присутствии свидетелей стал оскорблять грубой нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции, на замечания не реагировал», — сказала Волк.

По ее словам, в отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы.

Источник: http://ysia.ru/pevets-roma-zhukov-ustroil-debosh-v-aeroportu-neryungri/
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