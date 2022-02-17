Певец Лэгэнтэй опроверг слухи о бое с KitJah

В сети распространяется фотография c лого паблика Ykt.News якобы анонса боя певцов Лэгэнтэя с KitJah, сообщает vse.ykt.ru. Бой назначен на 5 марта. Турнир будет проводить бывший каратист Настронов Николай Михайлович, говорится в сообщении.

Как сказал Лэгэнтэй Ykt Top: «Конечно, это фейк, этот паблик распространяет всякую чушь. Что с ними делать, не знаю даже», — сказал он. Рассылаемый пост был создан еще 28 января. Напомним, 16 декабря в KitJah заявил на своей странице в инстаграме, что в Якутии нет нормальных песен, кроме его творений. «Что бы вы ни говорили, я единственный в Якутии, кто действительно чувствует музыку», — выпалил исполнитель. Позже ему написал Лэгэнтэй, что он позорит якутский народ и что все от него отвернулись. Скрин с ватсап-переписки KitJah опубликовал на своей странице в инстаграме. «Если вы приняли мои слова в свой адрес, это ваши проблемы», — ответил он.

Позже Kit Jah вызывал Лэгэнтэя на бой по правилам ММA и дал ему на подготовку четыре месяца.

На днях Лэгэнтэй выпустил клип на песню «Ангел» в поддержку врачей, работающих в пандемию. А сегодня у него премьера фильма «Вертолет», который они снимали с режиссером Михаилом Лукачевским. Лэгэнтэй написал сценарий к этому фильму и спродюсировал его.

Тем временем KitJah в Москве участвовал во всероссийском регги-фестивале и на телевизионном шоу «ЖАРА». Также он выпустил альбом и новый клип/

Так что боя между якутскими звездами не ожидается. Как написали в комментариях: «Уолаттар уоскуйун, у вас публика разного возраста».