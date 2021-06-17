Певцы Якутии предупредят о мошенниках

К призыву общественников МВД по Республике Саха (Якутия) по информированию граждан о риске стать жертвой мошенников, орудующих по телефону и в сети «Интернет», на этот раз присоединилась некоммерческая организация «Союз авто» в лице директора Андрея Косицкого и водителей частных маршрутных автобусов, курсирующих по улицам Якутска.

Еще за несколько дней до старта акции, при содействии заместителя председателя Общественного совета МВД республики, временно исполняющего обязанности генерального директора медиахолдинга «Якутия» Владимира Сыромятникова были изготовлены специальные наклейки. Яркие, в форме дорожного знака наклейки привлекают внимание пассажиров и не портят внешний вид салона автобуса. Скоро наглядная агитация будет размещена во всех маршрутках Якутска и руководители надеются, что это поможет напомнить пассажирам о бдительности.

Водители автобусов, среди которых есть и совсем молодые ребята и пожилые, находящиеся за «баранкой» не один десяток лет, не скрывают свою обеспокоенность участившимися случаями преступлений в сфере IT. Их справедливо возмущает тот факт, что чаще всего жертвами мошенников становятся их пассажиры – простые жители города, у которых обманным путем похищают последние сбережения, при этом многие влезают в неподъемные долги.

Андрей Владимирович в завершении рабочей встречи, состоявшейся сразу после акции, сообщил, что в рамках своей компетенции окажет дальнейшее содействие в информировании населения. Скоро во всех маршрутных автобусах Якутска будут звучать аудиозаписи предупредительного характера, которые уже записаны голосами любимых певцов якутян.

Часть наклеек передана председателю Общественного совета при администрации Мегино-Кангаласского улуса Зиновию Игнатьеву, который также присоединился к акции и в дальнейшем окажет содействие в профилактической работе на территории одного из крупных районов республики — центре железнодорожных путей сообщения.