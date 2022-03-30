Певчая птичка Западных сетей

В Западных электрических сетях, пожалуй, не найдется человека, кто бы не аплодировал ее лирическому сопрано и не слышал ее заливистого смеха. Энергичная, творческая, при этом настоящий мастер пера — речь идет о нашей коллеге, работнике группы по связям с общественностью Туяре Неустроевой, которая сегодня, 30 марта, отмечает золотой юбилей.

Ее имя, которое в переводе толкуется как «щебечущий жаворонок», или «певчая птичка», определило ее судьбу – где бы ни была Туяра, она всегда связана с песней и сценой. Любовь к музыке шла из большой семьи, где кто-то играл на баяне, гитаре, пел или танцевал, был бессменным ведущим концертов и мероприятий.

— Я стала выступать на сцене с 3 класса, — вспоминает Туяра. — Бесконечные школьные фестивали, выступления агитбригад, концерты, праздничные мероприятия, где мы читали патриотические стихи и песни, рассказывали о производственных достижениях земляков-сельчан.

С 8 по 10 классы она занималась в народном детском ансамбле «Кэнчээри» в с. Борогонцы. Коллектив был известным не только в районе, республике, но и в Союзе.

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В 1989 году Туяра поступила на филологический факультет ЯГУ. После учёбы проработала в селе Соттинцы в родном Усть-Алдане. В 1995 году был организован районный фестиваль самодеятельности, посвященный юбилею Победы. В каждом селе шли отборочные процессы. Для этого объединяли в одну творческую команду две разные организации, и они должны были выступить единым фронтом во славу Великой Победы. И здесь она не осталась без дела — писала сценарий, режиссировала, пела, танцевала и играла на хомусе.

Затем начался музейный период в ее трудовой биографии. Экскурсовод, методист по организации культурно-массовых мероприятий, старший научный сотрудник, зав. культурно-образовательным отделом, зав. отделом по связям с общественностью – 12 лет работы, которые доставляли ей истинное удовольствие. В 2006-м она получила звание отличника культуры РС(Я).

В мае 2007 Туяре предложили работу пресс-секретаря на Каскаде Вилюйских ГЭС. Жизнь совершила крутой поворот, и она очутилась в поселке Чернышевский. И там бурлила, и кипела творческая жизнь: 40-летний юбилей пуска 1-го агрегата, конкурс «Минута славы», где она выступила со своей песней. С ней же съездила и на районный фестиваль «Весенняя фантазия» и стала лауреатом 1 степени.

В 2009 году Туяра переехала в г. Мирный, где стала заниматься в вокальном ансамбле «Иэйии» ДК «Алмаз». В 2017 году коллективу было присвоено звание «народный». В 2018 году ансамбль отпраздновал 25-летний юбилей, где Туяре вручили Почетную грамоту Комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Сегодня Туяра Ивановна – бессменный участник городских, районных и республиканских мероприятий. Ни один концерт, проводимый в ЗЭС, не обходится без ее участия. За ее плечами активная общественная работа: была членом Совета общественной организации «Сардаҥа» по развитию якутской национальной культуры в г. Мирном.

В августе прошлого года был записан сольный видео-концерт в студии «Дорҕоон Дойду», где она исполнила 9 авторских песен на стихи якутских поэтов. Кроме того, Туяра пишет стихи и мечтает издать собственный сборник. В этот знаменательный для нее год мы желаем нашей коллеге дальнейших творческих успехов, побед и блестящих творческих результатов!