Петру Гоголеву не удалось усидеть на двух стульях

О намерении Петра ГОГОЛЕВА усидеть сразу на двух стульях ранее сообщалось в СМИ. Напомним, что до избрания депутатом VI созыва Ил Тумэна и избранием на пост председателя Госсобрания Якутии, Петр Васильевич работал деканом юридического факультета СВФУ. Став спикером Ил Тумэна, доктор юридических наук не покинул альма-матер, и продолжал трудиться деканом юрфака на полставки. У руководства СВФУ не возникало нареканий к декану, совмещающему и высокий пост в политической сфере.

Тайга.пост сообщал, что Петр Гоголев направил документы на предстоящие выборы декана юрфака СВФУ, тем самым, намереваясь усидеть сразу на двух стульях.

Во время очередной пресс-конференции главу республики спросили, как он относится к намерению спикера Ил Тумэна работать еще на одной серьезной должности. Айсен НИКОЛАЕВ не был против: «Петр Васильевич считает для себя важным и дальше заниматься наукой. Это его выбор. Каждый сам оценивает свои возможности», — прокомментировал Айсен Николаев.

Затем конкурсная документация изменилась. СВФУ предъявил требования к декану юрфака о работе на полную ставку. Как сообщает наш источник в системе власти, у Петра Васильевича действительно были намерения и дальше работать деканом юрфака. Но потом начались сомнения.

1 сентября председатель Ил Тумэна поздравил студентов и преподавателей юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова с Днем знаний. Тогда Петр Гоголев публично заявил о том, что, вероятно, не будет участвовать в выборах декана юрфака.

Затем он принял окончательное решение не участвовать в кадровом конкурсе, поскольку не сможет полноценно работать на полную ставку в университете, совмещая это с руководством в Ил Тумэне.

Таким образом, победа Рума УШНИЦКОГО, кандидата юридических наук вчера, 30 сентября избранного деканом юрфака СВФУ, была предопределена. Выборы прошли на безальтернативной основе.

В принципе, университет мог бы пойти на то, чтобы декан юрфака и далее работал на полставки, ведь докторов юридических наук, желающих занять этот пост, в Якутии не так уж и много, считает наш эксперт. Но университет выставил требование о полной ставке руководителя юрфака, чему Петр Гоголев не смог соответствовать в силу своей занятости на основной работе, и принял решение сойти с дистанции.

В сухом осадке, Петр Гоголев остается председателем Ил Тумэна, и будет сидеть на одном, но очень высоком кресле. А Рум Ушницкий избран деканом юрфака СВФУ. До сих пор он заведовал кафедрой гражданского права и процесса.