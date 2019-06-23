Петров пост 2019 – что нельзя есть

Петров пост в Православных церквях, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян. 13:3).

Начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается в День Петра и Павла — 12 июля, когда в православии воспевается «Петрова твёрдость и Павлов разум». Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи может продолжаться от восьми до 42 дней.

В 2019 году пост начинается 24 июня.

В 2019 году его продолжительность — всего 18 дней. Петров пост на этот раз выпадает на даты с 24 июня по 11 июля.

Апостолы Пётр и Павел погибли за веру в один и тот же день (хотя есть версия, что это случилось с разницей в год). Дата мученической смерти апостолов и стала датой для великого праздника, который отмечается 12 июля.

Первые упоминания об этом посте относятся к III веку. Тогда ему придавался, скорее, характер альтернативного, предназначавшегося для тех, кто не смог поститься перед Пасхой. Существует даже мнение, что приблизительно до 1000 года этот пост длился до конца июля, а потом первая часть его стала заканчиваться перед праздником Петра и Павла, а вторая — составила Успенский пост (с 14 до 28 августа).

С IV века его уже связывают с именами апостолов Петра и Павла. Окончательно же Апостольский пост утвердился после того, как при Константине Великом в Константинополе и Риме были воздвигнуты храмы в честь этих апостолов. Освящение константинопольского храма совершилось 12 июля (по новому стилю), в день памяти Петра и Павла. Именно к этому празднику и готовятся православные и грекокатолики постом и молитвой.

Петров пост не является таким строгим, как Великий пост, церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам — также от рыбы. В субботу, воскресенье и храмовые праздники разрешается употребление вина.

Миряне (не монахи), как правило, постятся в Петров пост мягче. Традиционно установилось правило исключения животной пищи во все дни поста и рыбы по средам и пятницам.

При этом, если в среду или пятницу празднуется память святого храма или святого, которому положено “всенощное бдение”, то в эти дни также разрешается употребление рыбы.

Сам день праздника в честь святых апостолов Петра и Павла не является частью поста. Однако праздничный день, выпавший на среду или пятницу, также является постным. В этом случае лишь послабляется (по сравнению с уставной для среды и пятницы в период летнего «мясоеда») степень строгости поста: на трапезе позволяется употребление растительного масла и рыбы.