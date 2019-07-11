Петров день 2019 — что нельзя делать 12 июля

12 июля все христиане отмечают праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. День апостолов Петра и Павла завершает собой Петров пост (сам праздник не входит в число дней этого поста). День памяти двух апостолов известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи.

СПРАВКА:

Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Пётр и Павел приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю. Такую дату мы находим «в дошедших до нас древних календарях: (Римском IV в.; Карфагенском V в.), в мартирологе блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии папы Григория Великого (VI в.)». Апостол Пётр был распят головой вниз, апостол же Павел, как римский гражданин, не мог быть казнён на кресте, и ему отсекли голову.

Этот праздник также связывают с перенесением мощей апостолов Петра и Павла, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года и с тем, что со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла.

Церковный праздник Петра и Павла уже давно не только религиозный праздник, а и по-настоящему народный, ведь это время после летнего солнцестояния знаменует начало жатвы и приближающуюся осень.

Традиции и обычаи на праздник Петра и Павла

В славянской традиции Пётр и Павел являются парными персонажами, которые часто могут выступать в едином образе: Пётр-Павел, Петро-Павло, Петропавля. В представлении славян Пётр и Павел занимают особое место, выступая в роли хранителей ключей от рая.

В традиционном мировоззрении русского народа апостол Петр относился к числу наиболее чтимых святых угодников. В сказаниях и быличках он фигурирует под именем апостола-ключаря.

Петру и Павлу молятся об исцелении от горячки и лихорадки. Перед Касперовской иконой Божией Матери молятся при расслаблении, припадках, сумасшествии.

Когда-то давно люди праздновали День Петра и Павла по-особенному – накрывали обильные столы и приглашали странников и нуждающихся. Гулянки, хороводы и игры были незаменимыми элементами празднования Петрова дня. Молодые парни и девушки гадали на скорую свадьбу. Но если пара хотела устроить свадьбу именно 12 июля на праздник Петра и Павла, им не советовалось этого делать – плохой знак.

Готовясь к празднику, люди наводили порядки в своих домах и дворах, делали букеты и венки из разных полевых цветов, с которыми потом шли на церковную службу. Также в этот день пекли лепешки, которые в народе назывались мандариками, в честь путешествий по миру святых апостолов Петра и Павла. Считалось, что, если в Петров день умыться из трех ключей, вода даст силу и здоровье.

Также после 12 июля можно планировать крестины малыша.

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать в этот день

На Петра и Павла традиционно принято устраивать праздничные семейные обеды и проводить время, общаясь с близкими на природе, но купаться не рекомендуется.

Женщины стараются приготовить блюда из рыбы, чтобы в их семье царила атмосфера мира и любви, ведь также считается, что Петр и Павел покровительствуют рыбакам.

На праздник Петра и Павла хозяйкам не рекомендуется заниматься домашними делами: глажку, стирку и уборку дома лучше перенести на другой день.

В течение всего дня не следует ругаться, думать о плохом или желать что-нибудь плохое окружающим.

А еще у славян это было время гаданий: молодежь собиралась группами, девушкам завязывали глаза и так они выбирали себе суженого, а потом вместе с парнями прыгали вместе через костер и встречали купальский рассвет.

Согласно поверьям, в этот день нельзя давать или брать что-то взаймы.

Считается, что на праздник нельзя ходить в лес, так как все звери в этот время становятся очень агрессивными.

В день Петра и Павла нельзя есть овощи и фрукты нового урожая. Согласно народной примете, это может привести к плохому урожаю в будущем году и даже вызвать особенно страшные беды.

День Петра и Павла: приметы

Наши предки придавали большое значение природным явлениям и знали, как трактовать любые изменения в природе. Сейчас народным приметам 12 июля придают меньше значения, но в отдельных регионах люди все равно полагаются на них.