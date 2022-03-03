Депутата Госудмы Петра Аммосова лишат партбилета КПРФ?

Якутский реском КПРФ всерьез намерен лишить Петра АММОСОВА партбилета, сообщает ТайгаПост.

По словам источника ТайгаПост, коммунист Петр АММОСОВ, убедительно победивший на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года, может быть лишен партбилета КПРФ. В рескоме сообщили, что пока официально такое решение не принято. По словам однопартийца, Аммосов не выходит на связь с якутскими коммунистами. Бывая здесь на региональной неделе, даже не появляется в рескоме.

Полностью на ТайгаПост.