Петр Захаров: Осталось еще два марафона до мечты!

Якутянин Петр Захаров пробежал Нью-Йоркский марафон, четвертый из серии большой шестерки.

6 ноября в Нью-Йорке состоялся международный марафон, который берет свое начало с 1970 года. Наряду с американскими Бостонским и Чикагским марафонами входит в серию World Marathon Majors. Ежегодно проводится в первое воскресенье ноября.

Около 50 тысяч человек пробежали по пяти районам Нью-Йорка, начиная со Статен-Айленда и заканчивая Манхэттеном. За ходом марафона наблюдали больше двух миллионов зрителей. Дистанцию 41,2 км по легендарной трассе преодолел и наш земляк, 51-летний якутянин Петр Захаров, который продолжает покорять мировые марафоны. Он уже почти на пути к своей главной миссии – медаль Six Star Finisher, сообщает «Спорт Якутии».

У Петра Захарова в послужном списке теперь уже четыре крупнейших марафона, это Чикагский (октябрь 2021), Бостонский (апрель 2022), Берлинский (сентябрь 2022) и Нью-Йорский (ноябрь 2022).

Напомним, у нашего героя есть великая цель – первым из якутян пробежать и закрыть «World Marathon Majors» – большую шестерку марафонов. В мировую серию входят Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский марафоны. У Захарова остались теперь Тойкийский и Лондонский.

К слову сказать, Нью-Йоркский марафон-2022 стал самым массовым (50 000 участников) и зрелищным из всех забегов на дистанции 42 км 195 м в календарном году. У женщин яркую победу одержала дебютантка из Кении Шэрон Локеди. У мужчин ее соотечественник Эванс Чебет подтвердил статус главного фаворита и повторил достижение Джеффри Мутаи — выиграть два самых сложных мейджора — Бостон и Нью-Йорк в рамках одного сезона.