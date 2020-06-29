29.06.2020
17:54
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Политика

Петр Захаров: Чем больше людей примет участие, тем больше вероятность принятия поправок

Петр Захаров, доктор медицинских наук, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии национального центра медицины — своем выборе в голосовании 1 июля.

Источник: https://www.instagram.com/p/CB7TmRtqfRa/
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