26.11.2022
10:07
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Спорт

Видео: Якутский профессиональный боксер Петр Васильев вырвал седьмую победу!

Вчера вечером, 25 ноября, боксер из Якутска Петр Васильев в непростом противостоянии с Ахлиддином Рахмоновым из Таджикистана записал в свой актив седьмую победу на профессиональном ринге. Судьи единодушно присудили ему выигрыш по очкам. Бой проходил в Москве, в рамках вечера бокса VIP Boxing Party II в концертном комплексе «Мир» на Цветном бульваре. Наш 28-летний земляк провел 7 боев и идет без поражений, сообщает тгк Yakutsk News Видео Николая Бястинова.

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
Один комментарий на «Видео: Якутский профессиональный боксер Петр Васильев вырвал седьмую победу!»
  1. Киһи 26.11.2022 10:45

    Молодец! Крассава!

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