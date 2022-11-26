Видео: Якутский профессиональный боксер Петр Васильев вырвал седьмую победу!

Вчера вечером, 25 ноября, боксер из Якутска Петр Васильев в непростом противостоянии с Ахлиддином Рахмоновым из Таджикистана записал в свой актив седьмую победу на профессиональном ринге. Судьи единодушно присудили ему выигрыш по очкам. Бой проходил в Москве, в рамках вечера бокса VIP Boxing Party II в концертном комплексе «Мир» на Цветном бульваре. Наш 28-летний земляк провел 7 боев и идет без поражений, сообщает тгк Yakutsk News Видео Николая Бястинова.