Петр Николаев: Не занимайтесь самолечением

Лето сейчас на пике. Но несмотря на жаркую погоду, заболевания ЛОР органов не оставляют в покое жителей Якутии. Ведь в теплое время года существуют свои характерные проблемы, с которыми приходится обращаться за медицинской помощью к отоларингологам.

«Лето у нас, как правило, жаркое и все прохлаждаются в водоемах, а многие устанавливают кондиционеры. И как следствие ангины, отиты, переохлаждения», — рассказывает Петр Петрович НИКОЛАЕВ, ЛОР — врач оториноларингологического отделения Республиканской больницы №2-центра экстренной медицинской помощи.

—С какими заболеваниями Лор органов вам приходиться наиболее часто сталкиваться во врачебной практике?

П.Н: Ввиду экстренности службы, чаще всего к нам обращаются пациенты с травмами носа, лицевой области, инородными телами горла и уха, носовыми кровотечениями. Вообще, заболевания лорорганов имеют сезонность: весной, осенью чаще встречаются риниты, синуситы; летом – отиты. В сезоны вспышек ОРВИ чаще встречаются риносинуситы, ангины, фарингиты и ларингиты. К сожалению, к нам обращаются пациенты, которые долгое время занимались самолечением. Многие из- них длительно используют назальные капли (деконгестантов), в результате –медикаментозный ринит. Советую не заниматься самолечением, а обращаться во время к специалистам.

— Многие запускают болезнь, принимая тот же ринит за обычный насморк.

П.Н: Да, действительно это так. Обычно, люди думают, прокапаю капли 2-3 дня, и все пройдет. На самом деле именно безалаберное отношение к своему организму и приводит к плачевным ситуациям. Дело в том, что ЛОР — органы граничат с головным мозгом и различные инфекционные процессы могут привести, к таким коварным болезням, как менингит, тромбоз кавернозного синуса. Заболевания глотки, миндалин могут осложняться паратонзиллярным абсцессом. А заболевания гортани, при аллергических, инфекционных, онкологических заболеваниях могут вызвать стеноз гортани, что может потребовать оказания экстренной медицинской помощи. Поэтому, чтобы не допустить осложнений, при недомогании сразу обращайтесь к медицинским работникам. В данный момент в связи с пандемией прием плановых больных приостановлен. Принимаем только тех пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощью.

— Бытует мнение, что стоит один раз при лечении гайморита проколоть пазуху и процесс будет хроническим, то есть придется колоть пазуху снова и снова. Так ли это?

П.Н: Это заблуждение. Для начала, прежде чем колоть пазуху, нужно определиться, о каком гайморите идет речь. Есть катаральные формы, гнойные, гнойно-полинозные и так далее. Для каждой формы, соответственно, индивидуально подбирается комплекс процедур, начиная с сосудосуживающих препаратов до оперативного лечения. Пункция — это не панацея. Тем не менее, не смотря на то, что она кажется устаревшим методом, она не потеряла свою актуальность. Поскольку, если лечение подобрано верно, включая и пункцию, то очень часто пациент навсегда забывает про свой гайморит. А при не осложненных формах гайморита можно обойтись и без пункции. Арсенал сегодняшних медицинских препаратов позволяет нам это сделать и при гнойных гайморитах.

— Сегодня все разделы медицины развиваются семимильными шагами. А как изменилась отоларингология по сравнению с предыдущими годами?

П.Н: В нашем отделении оказывают современную медицинскую помощь в том числе и высокотехнологичную, имеются видео эндоскопическая аппаратура для выполнения операций в полости носа, пазух носа, микроскоп– для проведения микрохирургических операций уха, лазерный аппарат СО2, который используется для операций на гортани, глотки и полости носа. Также выполняются операции при опухолях ЛОР-органов, микрохирургические санирующие и слухулучшающие операции на ухе, различные варианты ото- и ринопластики, щадящие методики операций на перегородке и в полости носа, применяются новые методы лечения вазомоторных ринитов, фарингомикозов, синуситов и дистрофических изменений слизистой оболочки верхних дыхательных путей. На базе отделения работает Республиканский центр микрохирургии уха. Наше отделение является клинической базой для образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования медицинских кадров нашей республики.

-В конце хотелось бы услышать советы, как не допустить развития ЛОР- заболеваний или снизить риск их осложнений?

ПН: Профилактика ЛОР-заболеваний, в большей степени, заключается в поддерживании здорового образа жизни: полноценное сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, снижение стрессовой нагрузки. Это основные составляющие здоровья ЛОР-органов и организма в целом. Также важно не допускать переохлаждения и не перегреваться. Обязательно носить головные уборы в холодное время года. По возможности использовать внутриушные защитные устройства, находясь в шумных помещениях, транспорте, посещая концерты. Ограничивать использование наушников, что уже было отмечено выше. И еще раз повторюсь- своевременно обращаться к врачу при первых признаках заболевания.