22.08.2019
19:01
131
Светская хроника
Петр Кулаковский установил личный рекорд
Певец Петр Кулаковский собрал за 10 минут 5 килограммов грибов. Об этом звезда якутской эстрады сообщил в соцсетях.
Фото: Петр Кулаковский
Источник: SAKHALIFE.RU.
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