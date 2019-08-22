22.08.2019
19:01
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Светская хроника

Петр Кулаковский установил личный рекорд

Певец Петр Кулаковский собрал за 10 минут 5 килограммов грибов. Об этом звезда якутской эстрады сообщил в соцсетях.

Фото: Петр Кулаковский
Источник: SAKHALIFE.RU.
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