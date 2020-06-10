Петр Кривошапкин: О том, как связались в моей жизни спорт и медицина

Наш сегодняшний собеседник – спортивный врач, преподаватель, специалист по традиционной медицине, представитель Всероссийской профессиональной ассоциации медицинских работников «Национальная ассоциация традиционной и комплементарной медицины» в нашей республике, отличник здравоохранения РС(Я), кандидат педагогических наук Петр Иванович Кривошапкин.

— Петр Иванович, первый и традиционный вопрос: как Вы решили стать врачом?

— Еще учась в школе, я решил, стану или тренером, или спортивным врачом. Начал развивать свою физическую силу, заниматься спортом, но по объективным причинам тренерство отсеялось – для этого нужно было иметь успехи в определенном виде спорта. Зато с утроившимся желанием стать спортивным врачом поступил на медико-лечебный факультет Якутский госуниверситета. Так медицина вошла в мою жизнь.

— Вы говорили, что в те времена на «медицинском» будущим врачам преподавали основы традиционной медицины. Правда, такое было?

— На 3 курсе пропедевтику внутренних болезней нам преподавал Егор Петрович Васильев. Он как раз защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение бронхиальной астмы методами иглотерапии» и организовал кружок по традиционной медицине при кафедре пропедевтики. На начальном этапе единственным посетителем кружка был я (смеется). От Егора Петровича я впервые узнал, что существуют такие понятия как «восточная» медицина, безлекарственное лечение, биоактивные точки организма… Занимаясь в кружке, мы успешно сконструировали прибор, который на основе электрического сопротивления находил биологически активные точки, имеющие влияние на все органы и системы, а также на психоэмоциональное состояние человека. Интересно, насыщенно прошли мои студенческие годы. Со временем кружок разросся, курсантов стало намного больше, и он преобразовался в специальный курс, на котором преподавали врачи из работавшего в те времена Центра традиционной медицины Минздрава Якутии.

— Какое направление Вы в итоге выбрали?

— Так получилось, что интернатуру мне нужно было проходить в судмедэкспертизе и будущее место работы практически уже дожидалось меня. Но судьба распорядилась иначе. Я вместо уготованного места ушел в Школу высшего спортивного мастерства спортивным врачом. Начинал работать врачом сборной республики вместе с Дмитрием Петровичем Коркиным и в общей сложности отдал этому делу 18 лет. Так исполнилась моя детская мечта – стать спортивным врачом.

— Вы были в самой гуще спортивных событий тех лет! Поделитесь еще воспоминаниями о важных событиях из своей жизни.

— Еще будучи студентом медфака, я увлекся масрестлингом (мас тардыьыы), и к окончанию университета у меня была почти готовая разработка по технике и тактике масрестлинга. Когда в 1997г. президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым было поручено выпустить пособие по национальному виду спорта «мас тардыhыы», исполнительный директор Федерации масрестлинга Алексей Трофимович Афанасьев вышел на меня, зная о моих наработках. Таким образом в 1997г. вышла моя первая книга «Мас тардыhыы» на якутском языке, позже ее перевели на русский и, в итоге, вариант на русском языке «Мас рестлинг — Биомеханические основы техники, тактики и методики» переиздавался четыре раза.

Ну, а вольной борьбой я увлекся «с подачи» Дмитрия Петровича. Он умел заряжать людей своей энергией, любовью к делу. Изучение борьбы началось совместно с тренером Михаилом Егоровичем Захаровым, отличавшимся большой любовью к биомеханике и научным складом ума. В разное время создавались экспериментальные группы: на базе ГПТУ-14 (1985) и совместно с Егором Николаевичем Старостиным — на базе ЯГУ (1990). А в 1995 г в с. Мытах наш воспитанник Кириллин Владимир Николаевич открыл экспериментальную школу вольной борьбы с совершенно новой тренировочной тактикой — динамичными движениями, акробатикой и т.д. В 1998 г. комплексной научной группой федерации вольной борьбы эксперимент рекомендовали для использования тренерами всей республики. Через четыре года вышло в печать методическое пособие по вольной борьбе «Айар ыллык», написанное мной. В 2004г. на базе ЧИФКиС защитил диплом кандидата педагогических наук по теме «Общая и специальная физическая подготовка юных борцов с ориентацией на развитие гибкости». Вот так спорт стал неотъемлемой частью моей жизни.

— Какие захватывающие истории у Вас! Расскажите, в какой момент в Вашей жизни появилась традиционная медицина?

— В начале 90-х годов, когда по всей стране стало трудно жить, я работал в ШВСМ. Однажды подошел к директору с насущным тогда вопросом: как и на что мне жить и содержать семью? На что Юрий Петрович Баишев подсказал, что я всегда могу подрабатывать. С его поддержки связался с директором «Центра традиционной медицины» Минздрава РС(Я) Прокопьевым Юрий Сидоровичем, и через его центр проходил обучение – в известном Новокузнецком ГИДУВ (государственный институт усовершенствования врачей) на курсах профессиональной переподготовки по профилю «мануальная терапия», «рефлексотерапия»; Монгольском национальном медицинском университете на курсе по монгольской народной медицине. В Монголию мы поехали втроем из Якутии, проходили индивидуальный курс обучения у профессора Тимурбатора, практиковались в клинике народной медицины при медицинском университете. По окончанию курсов нам выдали дипломы, сертификаты международного образца, подтверждающие успешное обучение основам монгольской народной медицины и рефлексотерапии. Биорезонансная терапия же привлекла меня после обучения у профессора Гутмана Ефима Георгиевича из Новосибирского Академгородка, услышанных отзывов и испытания на «собственной шкуре». Запомнилось, как профессор каждый раз повторял: «Свое собственное здоровье – лучшая защита от патогенной энергии». Я научился ощущать дисбаланс энергии у пациентов, работать с потоками энергии в организме. С тех пор не переставал заниматься традиционной медициной и применять ее методы в реальной жизни – для себя, для пациентов, для спортсменов.

— Чем Вы сейчас занимаетесь?

— В 2005 г. вместе с Александром Николаевичем Ивановым поехали организовывать Школу олимпийского резерва в г. Мирный. Через два года перевелся в г. Якутск, в Институт физкультуры ЯГУ на кафедру медико-биологических основ физкультуры. В 2013 г. вместе с однокурсником Виктором Георгиевичем Старостиным начали совместный проект – при Институте физической культуры и спорта СВФУ создали Научно-образовательный центр олимпийских и национальных видов спорта. Над этим проектом сейчас и работаем в трех направлениях – вольная борьба, масрестлинг, физическое развитие студенческой молодежи. Также в последние 2-3 года стал шире практиковать традиционные методы лечения, работая по совместительству в Центре комплементарной медицины «Канти». Мне нравится сущность понятия «комплементарная медицина»: «западная» медицина не может существовать отдельно от «восточной», медицина должна быть интегрированной. В этом случае от нее будет гораздо больше пользы. За примером далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить, что все информационные средства писали недавно про Китай: при лечении пациентов с коронавирусной пневмонией очень эффективно использовались и методы традиционной китайской медицины. В целом сейчас в мире тенденция такова, что лечение методами традиционной органично сочетается с достижениями современной медицины.

— Что Вы можете посоветовать, как специалист по традиционной медицине, как мы можем уберечься от сезонных инфекционных вспышек?

— В борьбе с вирусом лекарства могут быть не эффективны. Главное значение имеют адаптационные резервы организма. Стимулировать организм можно средствами массажа, прижиганием, прогреванием крестцово-поясничной области, низа живота, стоп. Акупунктурное воздействие иглоукалыванием или посредством моксотерапии на точки Цзу-сан-ли, Хэ-гу, меридиан почек 1-юн-цюань на стопах поможет повысить иммунитет, работоспособность. В такие сезоны лучше принимать натуральные источники витамина С, такие, как отвар шиповника, варенье, морс из брусники, красной смородины и др. Я рекомендую своим пациентам также принимать адаптогены – женьшень, пантокрин, эпсорин и т.д. К слову, «Эпсорин» — это разработка наших якутских биологов. Плюс, как уже правило, идет симптоматическое лечение индивидуальных энергетических отклонений.

— То есть, организм не поддастся, если человек следит за своим здоровьем?

— Совершенно верно. Врачи тибетской медицины говорят: «Мы лечим болезнь за три года до его возникновения, вы лечите после трех лет, как она появилась». Мечтаю, чтобы мы сами в республике готовили свои кадры по традиционной медицине. В России открывают 8 новых факультетов традиционной медицины. Мы тоже можем начать развивать данное направление, хотя бы с небольших курсов, кружка, как в свое время сделал Егор Петрович. Дальше – больше. В лечении любой болезни главную роль занимает профилактика, а профилактика должна идти именно от традиционной медицины. Хочу отметить, что в городе в последние годы здоровый образ жизни прочно входит в массовое сознание, понимание. Радостно видеть людей разного возраста на спортивных объектах и не только – бегающих, плавающих, занимающихся скандинавской ходьбой… А ведь образ жизни – это важная составляющая традиционной (народной) медицины. Так что, работы еще много… (улыбается)

— Петр Иванович, благодарю Вас за столь интересный и впечатляющий рассказ! Поздравляем Вас с наступающим Днем медицинского работника! Оставайтесь всегда молодым душой, с не иссякающим интересом к жизни и пусть все планы и задумки претворятся в жизнь!

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