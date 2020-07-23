Петр Гоголев: ставить телегу впереди лошади не будем

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Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев выступил на внеочередном общем собрании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Состоялось внеочередное общее собрание Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Мы представляем Дальневосточный макрорегион, который обязательно должен отражаться в государственной политике Российской Федерации, в том числе законотворческой. Необходимо консолидировать усилия по внесению проектов федеральных законов и поправок к проектам федеральных законов, в социальной сфере, здравоохранении, науке и культуре, а также в развитии устойчивого предпринимательства.

Об этом заявил председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ, выступая на внеочередном общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Мероприятие прошло в онлайн-формате 22 июля, и было посвящено актуальным вопросам совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции. Собрание провел председатель Парламентской ассоциации Александр РОЛИК.

Александр Ролик проинформировал о том, что 9 июля принял участие в заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Заседание прошло под председательством Валентины МАТВИЕНКО и Вячеслава ВОЛОДИНА в формате видеоконференцсвязи с участием председателей региональных парламентов страны. Участники заседания обсудили актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации.

Александр Иванович ознакомил с озвученными предложениями по корректировке федерального и регионального законодательства в социальной сфере, как наиболее востребованной и отвечающей ожиданиям людей. В частности, он предложил закрепить адресные меры социальной поддержки многодетных семей в федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Еще одно предложение касалось молодежной политики, которая теперь также отнесена к вопросам совместного ведения.

«Для нас сегодня основная задача – закрепить конституционные нормы в краевых законах, и этой работой мы уже занимаемся, понимая, что она должна быть синхронизирована с принятием федеральных законов и нормативных правовых актов на муниципальном уровне. Как было отмечено на заседании, мы должны действовать единой командой», — отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

На заседании были заслушаны мнения председателей региональных парламентов.

«С 4 июля мы живём по нормам обновлённой Конституции. Вчера подписан указ президента о национальных целях развития до 2030 года. Таким образом, мы понимаем, что на федеральном и региональном уровне страны начат законодательный процесс приведения российского законодательства в соответствие с обновленной Конституцией РФ», — сказал председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

Он отметил, что парламент Якутии тоже начал свою работу.

«Совестно с органами исполнительной власти республики поставили перед собой три основных групп задач, которые объединены общей целью – это подготовка законодательного процесса по приведению регионального законодательства в соответствие с обновлённой Конституцией», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Председатель Госсобрания сообщил, что главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ создана рабочая группа для формирования предложений по внесению изменений в законодательство Якутии. В состав коллегиального рабочего органа наряду с представителями исполнительной власти, судебной власти, органов прокуратуры и экспертного сообщества вошли представители депутатского корпуса.

«17 июля состоялось первое заседание рабочей группы, в котором был принят план работы. В течение июля-ноября рабочая группа будет работать по трем направлениям: государственное управление и местное самоуправление; социальный блок (здравоохранение, институт семьи, социальные гарантии); социальный блок (образование, наука, предпринимательство, гражданское общество)», — проинформировал Петр Васильевич.

Парламентарий также отметил, что Государственным Собранием Якутии в настоящее время проведены организационные мероприятия по работе над реализацией конституционных поправок.

«Контрольным комитетом парламента ведется мониторинг, по итогам которого будут внесены предложения по внесению изменений в республиканское законодательство. 17 июля мною проведено совещание с руководителями постоянных комитетов, подготовлено распоряжение, будут внесены изменения в примерную программу деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2020 год», — уточнил спикер парламента.

В части республиканского законодательства Петр Васильевич отметил, что необходимо дождаться принятия соответствующих федеральных законов.

«При этом ставить телегу впереди лошади не будем», — сказал Петр Васильевич.

В любом случае, мы должны свою деятельность синхронизировать с деятельностью палат Федерального Собрания РФ. В Совете Федерации уже создана своего рода «дорожная карта», нам необходимо предпринимать меры с реализацией данной стратегии, считает Петр Гоголев.

Далее он рассказал о втором и третьем блоках задач, связанных с изменением федерального законодательства.

«Работу по изменению федерального законодательства, в первую очередь, необходимо вести совместно с парламентами ДФО. От нашей активности будет зависеть многое. Некоторые вопросы мы должны добиваться общими усилиями», — сказал он.

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) предложил Александру Ролику определить тему, по которой придерживались бы общей позиции, исходя из общей формулы.

Он обратил внимание на то, что обновленная Конституция РФ предусматривает новое федеральное регулирование, вводит новые институты, которые до сих пор отсутствовали.

«Мы сейчас планируем работу с привлечением экспертного сообщества. В частности, председателями профильных комитетов парламента республики проводятся консультации с экспертным сообществом в части федеральных территорий и организации на них публичной власти. В осеннюю сессию для оперативного рассмотрения проектов федеральных законов будем вносить изменения в график пленарных заседаний и заседаний Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», — подчеркнул спикер.

«Мы представляем Дальневосточный макрорегион, который обязательно должен отражаться в государственной политике Российской Федерации, в том числе законотворческой. Необходимо консолидировать усилия по внесению проектов федеральных законов и поправок к проектам федеральных законов, в социальной сфере, здравоохранении, науке и культуре, а также в развитии устойчивого предпринимательства. У нас много предложений и часть из них должны стать эффективными инициативами, оформленными в федеральный закон», — обозначил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Далее он остановился только на социально-ориентированных и особенно актуальных трех вопросах.

«Целый блок предложений в сфере здравоохранения. Во-первых, необходимо предусмотреть обязательное страхование для медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. На сегодняшний день страхование этих категорий работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, осуществляется работодателем либо в добровольном порядке, либо если такая обязанность предусмотрена коллективным договором, соглашением, трудовым договором, локальным нормативным актом», — сказал парламентарий.

Таким образом, спикер Ил Тумэна Петр Гоголев предложил внести изменение в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», включив статью об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, или разработать отдельный закон, предусмотреть оплату дополнительных расходов, связанных с реабилитацией работников здравоохранения.

Во-вторых, в связи с отсутствием наземной транспортной доступности во многих населенных пунктах ДФО, особенно в северо-восточных регионах, традиционные формы медицинской помощи недостаточно эффективны.

«Экстренная медицинская помощь возможна только с использованием санитарной авиации, водного транспорта или по «зимнику». Имеется недостаточное финансовое обеспечение мобильных медицинских бригад. Статьей 35 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не предусмотрено плановое оказание медицинской помощи посредством санитарной авиации, считаю необходимым данную норму предусмотреть в рамках данного закона или отдельного проекта федерального закона. Также необходимо внести изменения в статью 10 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения доступности и качества медицинской помощи путем оказания выездной помощи мобильными медицинскими бригадами», — отметил Гоголев.

В-третьих, указав, что уроки пандемии показали – обеспечение медицинской помощи, в целом стандарты социальных услуг в вахтовых поселках нуждаются в пристальном внимании и регулировании.

«Более того, таковые сегодня юридически отсутствуют, несмотря на необходимость обеспечения в них прав граждан и нагрузку, оказываемую ими на социальную сферу, экологию. Предлагаю подумать над законодательным решением правового статуса вахтовых поселков», — подытожил председатель парламента.

Кроме того, он отметил, что парламент Якутии начал консультации с профильными комитетами палат Федерального Собрания Российской Федерации о механизме преодоления правовой неопределенности в отношении детей-сирот в рамках реализации вопросов совместного ведения, а также по поправкам в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

«Наше с вами внимание должно быть обращено на детей-сирот, которые не указаны в части 4 статьи 67.1 Конституции РФ. Хотя в контексте защиты детства и возложения государством на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, данная категория также является наиболее уязвимой и беззащитной», — резюмировал спикер Ил Тумэна.

В завершение выступления Петр Гоголев поблагодарил Александра Ивановича за организацию своевременного и нужного мероприятия.

«Возможно, не лишним было бы провести онлайн-совещание с экспертным сообществом. На территории каждого субъекта ДФО имеются университеты с мощным экспертным потенциалом, которые могли бы повлиять на выработку определенных решений», — подчеркнул он.

Участники общего собрания парламентской ассоциации также поделились опытом организации работы по совершенствованию регионального законодательства на своих территориях и выработали общие предложения для эффективной работы по созданию обновленной законодательной базы в соответствии с нормами Конституции РФ.

Сформированные предложения по совершенствованию федерального законодательства с целью реализации в нем новых положений Конституции Российской Федерации будут направлены в адрес Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена АТЛАСОВА, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия ГАБЫШЕВА, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий РАЕНКО, председатель Магаданской областной Думы Сергей АБРАМОВ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав ЛОГИНОВ, председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области Любовь ПАВЛОВА, заместитель председателя Думы Чукотского автономного округа Михаил АНДРЕЕВ, временно исполняющий обязанности председателя Народного Хурала Республики Бурятия Анатолий КУШНАРЕВ, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Дмитрий ТЮРЮХАНОВ.