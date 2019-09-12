Петр Гоголев собрался сидеть на двух креслах одновременно

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ прокомментировал решение спикера Ил Тумэна бороться за должность декана юридического факультета СВФУ, сообщает ТайгаПост.

Ил Дархан считает, что Петр ГОГОЛЕВ сам должен оценивать свои силы.

«Петр Васильевич считает для себя важным и дальше заниматься наукой. Это его выбор. Каждый сам оценивает свои возможности», — прокомментировал Айсен Николаев изданию.

Спикер Гоголев подал документы на замещение вакантной должности декана юрфака СВФУ, которую занимал до избрания в Госсобрание Якутии.

Почти весь предыдущий год спикер совмещал на полставки основную работу с руководством деканатом. Теперь для парламента у него будет еще меньше времени, поскольку СВФУ проводит конкурс на полную ставку. Итоги будут подведены 14 сентября.