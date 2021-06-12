Петр Гоголев: Сегодня Россия — сильная и прекрасная страна
Уважаемые якутяне!
От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с Днем России!
Принятая в 1990-м году на первом Съезде народных депутатов РСФСР Декларация о государственном суверенитете России стала для нашей многонациональной страны символом свободы, демократии, федерализма и суверенитета.
Этот день неразрывно связан с чувством долга, бескорыстной любовью к Родине, уважением к незыблемым традициям, семейным ценностям и истории. Это – патриотизм, уважение к старшему поколению и непоколебимая вера в светлое будущее.
Сегодня Россия — сильная и прекрасная страна, народ которой могуч своей вековой дружбой, взаимовыручкой, милосердием и любовью к Отчизне.
Дорогие друзья! В этот замечательный праздник желаю Вам и Вашим близким счастья, благополучия и крепкого здоровья!
С праздником! С Днем России!
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) П.В. Гоголев
+7 (999) 174-67-82