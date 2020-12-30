Петр Гоголев: С наступающим Новым годом!

Дорогие якутяне!

Убаастабыллаах Сахам сирин дьоно!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год для всех жителей планеты был непростым. Мы все скучаем по общению с друзьями и близкими, крепкому рукопожатию коллег, испытываем ограничения в свободном перемещении и привычном отдыхе. Вместе с тем пандемия научила нас стойкости, состраданию и взаимопомощи. Сейчас для каждого из нас жизненно важны забота о здоровье близких, профессионализм медицинских работников, способность государства направить всю свою мощь на борьбу против невидимого врага.

В необычных условиях мы отметили 75-летие Великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. До сих пор продолжается поисковая работа, и мы получаем все новые свидетельства героизма наших земляков на полях сражений.

Всероссийское голосование за поправки в Основной закон страны подтвердило неизменность запроса общества на стабильность, социальную справедливость, верность памяти народа.

Важнейшим для российского Севера событием в уходящем году стало утверждение Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, обозначившей главной целью развития Арктики повышение качества жизни проживающих там людей.

В наступающем 2021 году Республика Саха (Якутия) продолжит уверенное движение по реализации намеченных грандиозных планов. Мы верим, что совместная работа всех ветвей и уровней власти, общественных объединений, жителей республики сделает нашу республику краше, а жизнь якутян – лучше.

От парламента Республики потребуется скрупулезная и взвешенная работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с положениями обновленной Конституции Российской Федерации.

Дорогие якутяне, пусть наступающий Новый год принесет в каждый дом радость, благополучие и процветание! Желаю исполнения всех намеченных целей, крепкого как якутский алмаз здоровья, любви и счастья ближним. Пусть исполняются Ваши заветные мечты! C Новым годом!

Петр Гоголев,

председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)