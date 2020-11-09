Петр Гоголев: Проблемы вахтовых поселков должны быть урегулированы на федеральном уровне

В разделе «Экономика Дальнего Востока» «Российской газеты» №250(8304) опубликована статья Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра ГОГОЛЕВА «Вахта сама не постоит». Автор поднимает проблемные вопросы, возникающие в вахтовых поселках, и предлагает закрепить их статус на федеральном уровне.

Сотни вахтовых поселков, разбросанных по всему российскому Северу и Дальнему Востоку, выпали из правового поля. Собственно, их туда никто и не вписывал. Они не имеют узаконенного статуса, а их временные жители, вахтовые работники социально не защищены. В связи с обширными планами по развитию Арктики надо устранять эти пробелы в законодательстве.

Опыт прошедших 30 лет рыночной экономики показал, что бизнесу при разработке новых месторождений выгодно создавать временные поселения для организации труда вахтовым методом. Трудовым кодексом оговорены такие отношения с вахтовиками, как продолжительность вахты, график работы, система оплаты труда и надбавок, стаж работы персонала. Но при этом не установлены стандарты медицинского обслуживания, санитарии, питания работников и в целом организации вахтовых поселков.

Их статус не определен. Их место в административно-территориальном устройстве региона никак не обозначено. Они живут за шлагбаумами замкнуто, практически не участвуя в жизни районов, на территории которых расположены, и до поры ничего не требуя от муниципалитетов и региональных властных структур.

Казалось бы, ну и пусть живут, никому не мешают. Однако размеренная, подчиненная правилам внутреннего распорядка жизнь длится ровно до того времени, пока не возникнет какой-либо форс-мажор, не связанный с производственной деятельностью. К примеру, вспышка заболевания, которую в обычном поселении легко локализовали бы по отработанным схемам, в вахтовом поселке обрастает снежным комом проблем. Потому что в этих образованиях нет власти. Царь и бог там — работодатель. Но он запрограммирован на производственный процесс и занимается социалкой ровно настолько, чтобы люди могли исполнять свои трудовые обязательства.

Как оказалось, вахта одна не может стоять.

Все это в полной мере проявилось минувшей весной, когда на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении была зафиксирована вспышка COVID-19. На обустройстве месторождения задействовано множество подрядных организаций, вахтовый поселок, по сути, состоит из 34 временных поселений, в которых на тот момент проживали более десяти тысяч работников. При этом десятки руководителей промышленных предприятий не смогли организовать борьбу с инфекцией. Инициатором оперативных мер стал глава Якутии Айсен Николаев. Он ввел на территории месторождения карантин, поручил направить на Чаянду бригаду врачей из Якутска, совместно с МЧС и другими федеральными органами власти организовал лечение больных и вывоз здоровых. При этом большая нагрузка легла и на администрацию Ленского района, а районная больница в течение двух месяцев работала в основном на вахтовиков. Этот случай показал, что автономность вахтовых поселков от местных органов власти весьма неустойчива.

Несмотря на неоднозначность подобного метода в России за последние годы создано немало новых модернизированных вахтовых поселков в Артике и на Дальнем Востоке: Бованенково, Сабетта, Новозаполярный на Ямале, Купол и Первомайский на Чукотке, Варандей в Ненецком АО. По оценке минвостокразвития, в ДФО такой метод используют около тысячи компаний. На вахте занято примерно 150 тысяч человек. В Якутии это 350 предприятий и 62 тысячи вахтовиков, в Бурятии — 30 предприятий и 2,5 тысячи работающих, в Забайкалье, соответственно, 18 и десять тысяч, на Камчатке — 78 предприятий и 11 тысяч работников.

Потребность в привлеченных из-за пределов республики кадрах для новых производств постепенно сокращается, но остается высокой. В 2020 году — 19,8 тысячи человек, в 2025-м — 17 тысяч, в 2030-м — 16,7 тысячи. И здесь тоже не все однозначно. В промышленных компаниях массовый завоз вахтовиков объясняют тем, что среди местных жителей трудно найти подходящих специалистов. Действительно, система подготовки кадров в республике не всегда поспевает за меняющимися потребностями рынка труда. Региональные власти работают над решением этой проблемы. Но после случая на Чаянде некоторые подрядные организации объявили вакансии для якутян. И обнаружилось, что требуются не только квалифицированные специалисты, но и разнорабочие, подсобные рабочие, работники бань, кухонь и им подобные, где особая квалификация не нужна. Зачем везти их через всю страну, если без труда можно набрать на месте?

Вообще необходимо признать, что экономическая эффективность вахтового метода сопровождается проблемами социального характера (в том числе формированием так называемой временщицкой психологии) и эколого-экономического. Ведь в этом случае экономический эффект от добычи ресурсов в отличие от экологического ущерба не локализуется на территории. А еще остается главный вопрос, вытекающий из политики преобладания вахтово-экспедиционного метода организации труда: что нам делать с существующими северными поселениями, с их маломобильным населением, непривлекательным для организаторов вахты? Через определенное число лет мы можем оказаться с обезлюдевшими территориями и соответствующими геополитическими рисками.

Госсобрание Якутии считает необходимым, во-первых, на федеральном уровне определить статус вахтовых поселков. Во-вторых, надо сочетать вахтовый и традиционный способы организации трудовой деятельности по системе «базовый город — вахта», с соответствующим развитием сферы социальных услуг в базовом поселении в интересах вахтового. Более того, в вахтовых поселках должны работать представители муниципалитетов. В-третьих, важно отдавать приоритет внутрирегиональной вахте. Мы считаем, что эти принципы должны получить нормативное закрепление в федеральном законодательстве.

Разработка месторождений просто обязана сопровождаться мультипликативным эффектом, отражаться на качестве и уровне жизни населения регионов, на территории которых идут работы. В погоне за высокой прибылью и ускоренным ростом недропользователи не должны забывать о социальной ответственности. Проблемы вахтовых поселков, участие местных кадров в промышленном освоении, ответственность бизнеса перед жителями территорий должны быть урегулированы федеральными законодателями.

Петр Гоголев, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)