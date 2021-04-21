Петр Гоголев: Приветствуем меры, направленные на повышение финансово-экономической устойчивости регионов

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев дал комментарий по итогам Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию:

«Послание Президента РФ традиционно отвечает на весь круг вопросов, которые находятся в актуальной повестке социально-экономического развития нашего государства. Страна развивается и страна идет вперед. В этом контексте очень важно, что Российская Федерация сегодня ставит сбережение народа как высший национальный приоритет. К 2030 году мы ставим очень высокую планку. И я уверен, что мы её достигнем – средняя продолжительность жизни у нас будет 78 лет.

Отрадно, что особое внимание традиционно уделено материнству и детству. В этом направлении органы государственной власти действуют синхронно. Так, например, решение о возврате половины стоимости путевки в детский лагерь созвучно с нашими предложениями по проекту «Дети Артктики».

Безусловно, очень многие вопросы, которые обозначил Президент РФ, важны не только для страны в целом, они важны для субъектов федерации, в том числе и Якутии. Так, для нас очень хорошей новостью стала реализация новой энергетической политики, которая будет также продвигаться локально. В этом ключе мы ждем решения наболевшего вопроса с нашим северным энергетическим районом. Думаю, якутяне с радостью поддержали решение о бесплатной подводке газа до границы земельного участка. Республика Саха (Якутия) при поддержке ПАО «Газпром» перевыполнит ранее принятый план по газификации населенных пунктов.

Далее мы услышали, что необходимо наладить эффективный диалог с крупными недропользователями, работающими в РС(Я). Этот диалог должен быть инициирован именно органами государственной власти субъектов РФ. Обозначены конкретные предметы такого диалога. Это вопросы экологии. Владимир Путин внятно и чётко выразил свою позицию, что у этих организаций во главе угла должна стоять не только экономическая выгода, но и ответственность. Если возникает накопленный ущерб экологии, компании должны его возместить.

Как сказал Владимир Путин, «страна развивается, идет вперёд, но все это происходит лишь тогда, когда развиваются регионы». Мы приветствуем, что регионам будут расширены полномочия в части самостоятельности в финансово-экономической сфере, что будут применяться новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты.

Я уверен, что в рамках диалога с крупными промышленными компаниями, при поддержке федерального центра, Якутия станет самодостаточным и развитым регионом, с хорошей инфраструктурой и большими перспективами».