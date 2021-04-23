Петр Гоголев предложил субсидировать внутрирегиональные авиарейсы

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев 22 апреля 2022 года принял участие в совещании в Совете Федерации по вопросам субсидирования авиационных перевозок как инструмент повышения транспортной доступности регионов.

Совещание провел заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. В своем выступлении сенатор отметил, что вопросам субсидирования авиаперевозок уделяется большое внимание практически на всех уровнях государственной власти. Эти вопросы систематически рассматриваются в рамках мероприятий, проводимых в Совете Федерации. По словам Ивана Абрамова, несмотря нато, что были внесены изменения в соответствующие постановления Правительства РФ и увеличено финансирование этих программ, в верхнюю палату Федерального Собрания продолжают поступать обращения из регионов с просьбой оказать содействие в увеличении объема субсидирования авиаперевозок.

Заместитель директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Илья Белавинцев в своем выступлении рассказал о совершенствовании механизмов и принципов формирования субсидируемых авиамаршрутов.

Отвечая, в том числе, на вопрос Председателя Ил Тумэна Петра Гоголева, представитель Минтранса подчеркнул, что они обязательно исправят ситуацию по субсидированным рейсам из Якутска для всех категорий граждан. Так, планируется выделение дополнительных средств в объеме 2,5 млрд.руб, в т.ч. для обеспечения субсидирования маршрутов из Читы и Якутска в гг.Москва и Санкт-Петербург. Как отметил Илья Александрович, эта ситуация усугубляется ещё в связи с реконструкцией ряда аэропортов в Якутии. По его словам, в Минстрансе РФ существует комиссия, которая работает над тем, чтобы у жителей Якутии не было ограничений по вылетам. Кроме того, через Якутск будут выполняться субсидированные рейсы из Певека (Чукотка).Илья Белавинцев отметил важность поддержки регионов в решении вопросов доступности авиаперевозок.

Вопрос снижения стоимости авиабилетов и субсидирования авиаперевозок является крайне важным для жителей Якутии. В своем выступлении Петр Гоголев поднял вопрос обеспечения федерального субсидирования внутрирегиональных маршрутов.

В настоящее время межмуниципальные маршруты не субсидируются за счет федерального бюджета. Правительством Республики Саха (Якутия) реализуются программы субсидирования авиаперевозок по социально значимым маршрутам, при этом объем льготных перевозок составляет 10%.

Петр Васильевич предложил рассмотреть вопрос снижения затрат, которые влияют на цену авиабилета: ставки на аэропортовое обслуживание, высокая стоимость авиатоплива, устаревший парк воздушных судов.

«Если взять экономически обоснованный тариф маршруту Якутск – Батагай, авиабилет стоит 21 201 руб., Якутск – Саскылах – 34 702 руб. Это очень высокая стоимость авиабилета. Фактически она соотносится со стоимостью билета Якутск-Москва», — привел он цифры.

Вместе с тем в структуре тарифов доля затрат на авиатопливо составляет от 28-39 %. Так, стоимость 1 тонны авиакеросина в аэропорту Оленек составляет 99 460 руб., а в Ангарске закупается за 40 295 руб. Указанная разница в цене обусловлена необходимостью досрочного завоза авиатоплива и известной сложной логистикой доставки грузов в районы Крайнего Севера. Продолжительность доставки до места назначения составляет 1,5 года.

Субсидирование транспортных расходов по доставке авиакеросина до аэропортов назначения может снизить стоимость авиабилета до 5%, подчеркнул председатель Госсобрания.

При этом объем субсидий, получаемый ФКП «Аэропорты Севера» из федерального бюджета, ежегодно снижается. Так, в 2021 году по сравнению с уровнем 2019 года субсидии снижены на 18%. Соответственно ФКП «Аэропорты Севера» закрывает недостающий объем средств за счет увеличения собственных доходов, в том числе аэропортовых сборов. Так, тариф за доставку пассажиров к воздушному судну составляет от 1 940 руб. до 3 456 руб. за единицу услуги, тариф за обеспечение заправки авиационным топливом – 4 020 руб/тн., тариф за временную стоянку на аэродроме — от 300 руб до 2000 руб. Ставки предприятия являются одним из самых высоких в России.

Как считает Петр Гоголев, решение вопроса об увеличении субсидии для ФКП «Аэропорты Севера», «обнуление» ставок на аэропортовое обслуживание может снизить стоимость авиабилетов на 15%.

Предложения представителя Якутии были поддержаны заместителем директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ.

По итогам совещания в Совете Федерации выйдет протокол с рекомендациями для дальнейшей работы по повышению транспортной доступности регионов.