12.06.2020
21:09
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Общество

Петр Гоголев поздравляет с Днем России

Уважаемые якутяне!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично разрешите поздравить Вас с Днем России!

В 1990-м году на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, в котором  утверждено название страны – Российская Федерация (Россия).  День России – праздник свободы, демократии и федерализма, суверенитета нашего государства. День России – праздник патриотизма, гордость за победы наших отцов и веры в будущее.

Великая Россия, ставшая братским союзом равноправных народов, всегда была и будет примером бескорыстной любви к Отчизне,  человеколюбия с широкой душой, силы духа и уважения к предкам. Многовековая незыблемая дружба народов в скрепах единого государства сделала нас еще сильнее.

Республика Саха, являясь неделимой составной частью российского государства, будет всегда форпостом России на Дальнем Востоке и Арктике, вкладывая свой потенциал во благо величия нашей страны.

Желаю Вам и Вашим близким счастья, благополучия и здоровья! Пусть гордо реет над нами бело-синий-красный стяг российского государства, олицетворяющий  мир, веру и силу.

С праздником! С Днем России!

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)

П.В.Гоголев

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