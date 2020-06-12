Петр Гоголев поздравляет с Днем России
Уважаемые якутяне!
От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично разрешите поздравить Вас с Днем России!
В 1990-м году на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, в котором утверждено название страны – Российская Федерация (Россия). День России – праздник свободы, демократии и федерализма, суверенитета нашего государства. День России – праздник патриотизма, гордость за победы наших отцов и веры в будущее.
Великая Россия, ставшая братским союзом равноправных народов, всегда была и будет примером бескорыстной любви к Отчизне, человеколюбия с широкой душой, силы духа и уважения к предкам. Многовековая незыблемая дружба народов в скрепах единого государства сделала нас еще сильнее.
Республика Саха, являясь неделимой составной частью российского государства, будет всегда форпостом России на Дальнем Востоке и Арктике, вкладывая свой потенциал во благо величия нашей страны.
Желаю Вам и Вашим близким счастья, благополучия и здоровья! Пусть гордо реет над нами бело-синий-красный стяг российского государства, олицетворяющий мир, веру и силу.
С праздником! С Днем России!
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)
П.В.Гоголев
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