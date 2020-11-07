Петр Гоголев поздравил с 90-летним юбилеем Якутского радио

Уважаемые работники Якутского радио! Дорогие ветераны!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и от себя лично сердечно поздравляю вас с 90-летием Якутского радио — Саха Радио!

Радио сыграло важную роль в становлении и развитии нашего северного края. В далеком 1930 году впервые в радиоприемниках якутяне услышали «Говорит Якутск! Саҥарарар Дьокуускай». С тех пор о жизни тружеников села, бурном развитии промышленности, трудовых буднях наших охотников, рыбаков и оленеводов рассказывает Якутское радио.

Прошла целая эпоха с легендарными голосами, дикторами и ведущими, полюбившимися многим якутянам. Богатая культура, духовность и фольклор народов Севера, история советской Якутии сохранились как летопись в Золотом Фонде радио.

Радио Саха смело шагает в ногу со временем. В соответствии с Указом Президента РС(Я) “О создании республиканского канала радиовещания” 1 января 2006 года был создан Республиканский радиоканал. Якутское радио, увеличив объем вещания до 10 часов, начал вещать в улусах и районах на FM частотах. ГУП ТЦТР за сравнительно короткое время во исполнение мероприятий программы «Электронная Якутия на период 2009-2011 годы» обеспечил 100%-ный охват населения республиканским радиовещанием по спутниковой сети «Якутия».

В 2018 году якутского радио увеличило объем вещания до 17 часов по республике. Имеется амбициозный проект по возобновлению мощного цифрового радиовещания на территории всей республики.

Сегодня “Радио Тэтим”, сохраняя традиции, успешно развивает современные цифровые технологии. “Саҥарарар Дьокуускай” теперь слышно по всей планете посредством сети Интернет. Новое поколение работников радио ежедневно заходит в каждый дом как долгожданный гость с хорошими новостями.

Желаю всем работникам и ветеранам Якутского радио крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия! Пусть ваша непрерывная, невидимая связь с радиослушателями крепнет из года в год.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) П.В.Гоголев