Петр Гоголев: Парламент Якутии полностью поддерживает инициативы главы

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ прокомментировал ежегодное Послание Главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

«Основная идея нынешнего Послания Главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия, как определил Глава – человекоцентричность. Речь идет об обновлении фундаментальных начал организации публичной власти. С этих позиций масштаб задач, поставленных Ил Дарханом, будет транслироваться также на федеральный уровень. Мы помним, как в период руководства республикой М.Е. Николаева Якутия генерировала идеи и претворяла их в государственной политике с последующим масштабированием федеральным руководством на общероссийском уровне.

По своей сути и содержанию Послание Главы республики определяет стратегические ориентиры и цели не только на 2021 год. Следуя в рамках ранее принятых Стратегии социально-экономического развития и стратегических указов Ил Дархана, всей системе публичной власти республики обозначены задачи на ближайшие годы. Послание Главы республики перед началом преобразований позволяет сверить часы, синхронизировать задачи на перспективу и текущую деятельность законодательной и исполнительной ветвей государственной власти. В этом плане могу констатировать, что по основным направлениям, озвученным сегодня Главой республики, парламент движется в одном русле с Главой и Правительством.

Государственным Собранием (Ил Тумэн) весной текущего года оперативно были приняты законы о социальной поддержке населения в период пандемии, отдельных отраслей экономики и предпринимательства республики. Общий объем финансирования мер по противодействию COVID-19 и поддержке населения, отраслей экономики и социальной сферы составил более 30 млрд. рублей.

Большой объем работы был проведен по поддержке многодетных семей. Инициативы парламента по предоставлению налоговых льгот предпринимательству, по страхованию медработников были поддержаны Государственной Думой РФ.

Блок «арктических» инициатив парламента полностью направлен на поддержку и повышение качества жизни наших северян.

Глава республики также отметил эффективную совместную работу парламента и органов исполнительной власти республики в текущем году в рамках бюджетного процесса, по итогам которого в сложных внешнеэкономических условиях удалось принять сбалансированный государственный бюджет РС(Я) и сохранить его социальную направленность.

Отдельно необходимо отметить четкую последовательность и системность предлагаемых Главой мер. Так, ряд положений текущего послания направлен на развитие задач, озвученных в прошлогоднем послании. Это в частности необходимость разработки дополнительных мер поддержки селян для развития сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на местах, которые в частности должны дополнить новый механизм субсидирования заготовки молока, запускаемый в 2021 году. Плюс к этому расширение механизмов поддержки занятости населения, снижения административной нагрузки на бизнес, меры по поддержки мастеров, занимающихся народными промыслами и др.

Целый комплекс мер и проектов анонсирован Главой в части развития системы образования: формированию единой экосистемы всестороннего и раннего развития подрастающего поколения, перестройке системы среднего профессионального образования.

Ну и, конечно же, Глава четко обозначил, что уроки пандемии форсируют необходимость кардинальной модернизации системы здравоохранения республики, развитие системы реабилитации и паллиативной помощи, повышение роли медицинской науки, внедрение биотехнологий.

Парламент Якутии полностью поддерживает данные инициативы Главы Республики Саха (Якутия)

Так, вопрос необходимости правового регулирования вахтовых поселков, о чем сказал Глава, в июле этого года парламент Якутии уже ставил на уровне профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Мы предложили на законодательном уровне сформировать стандарт социальных услуг для работников-вахтовиков, внедрить модель «базовое поселение — вахта», когда создавая вахтовый поселок, предприятие использует и развивает инфраструктуру близлежащего населенного пункта, стимулирует развитие предпринимательства на территории.

На недавно прошедшем заседании комиссии Совета законодателей РФ по социальной политике Госсобрание (Ил Тумэн) внесло ряд предложений, направленных на развитие арктической медицины, в том числе о введении сметного финансирования врачебных амбулаторий, развитии санитарной авиации, развитии информационно-коммуникационных технологий, компенсациях медицинским работникам, поддержки работы мобильных медицинских бригад.

Потребует серьезной творческой работы законодателей, широкого обсуждения вопрос встраивания органов местного самоуправления в единую систему публичной власти и укрупнения муниципальных образований. В этом году парламент проводил среди муниципальных депутатов и муниципальных служащих опрос по вопросам реформирования системы МСУ и предварительные результаты не были однозначными, что свидетельствует о необходимости более предметного и широкого обсуждения данного вопроса.

Вопрос перехода парламента Якутии на профессиональную основу мы с Главой Республики Саха (Якутия) начали обсуждать еще в 2018 году. Есть как сторонники, так и оппоненты таких преобразований.

Предложение Главы об уменьшении доли народных депутатов, избираемых по партийным спискам, позволит повысить персональную ответственность парламентариев.

Учитывая, что парламент является не только законотворческим и контрольным, но и представительным органом, важно при реформировании не утерять уровень представительства различных слоев населения и различных территорий, тем более с учетом масштабов нашей республики. В любом случае изменение структуры парламента как конституционного органа государственной власти республики должно пройти самое широкое обсуждение. И в нем должны быть задействованы не только органы власти, но и общественность республики, научные институты».