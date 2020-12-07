Петр Гоголев о рассмотрении бюджета Якутии на 2021 год

Петр Гоголев о рассмотрении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год и корректировке бюджета 2020 года.

На двадцать втором (внеочередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва рассмотрены и приняты в окончательном чтении законы «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 год и 2022 годов».

Несмотря на спад мировой экономики, который, по признанию ведущих российских экономистов, существенно повлиял на формирование собственных доходов экспортно-ориентированных регионов, бюджет республики к концу текущего года обеспечен доходами.

Бюджет 2020 года уточнен по доходам с увеличением на 7,2 млрд рублей и составил по доходной части 231,2 млрд рублей. Сокращение объемов поступления НДПИ по алмазам и неналоговых доходов было компенсировано дополнительными поступлениями по налогу на имущество организаций, сформированными в результате ввода имущества Единой системы газоснабжения ПАО «Газпром». Поступления из федерального бюджета были увеличены на сумму 11,7 млрд рублей благодаря слаженной, эффективной работе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, правительства республики, депутата Государственной Думы Галины Данчиковой.

Достаточность доходов позволила финансово не только обеспечить мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, но и решить вопросы финансирования обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, здравоохранения, субсидирования межтарифной разницы организаций коммунального комплекса, оказать дополнительную поддержку местным бюджетам в целях обеспечения их сбалансированности. Расходная часть государственного бюджета 2020 года увеличена на 8,2 млрд рублей и составила 239,4 млрд рублей.

В целом позитивно оцениваю параметры принятого государственного бюджета 2021 года. Текущий бюджетный процесс проходил уже в новых условиях. В апреле текущего года мы совместно с правительством РС(Я) внесли изменения в порядок и сроки работы над законопроектом о государственном бюджете на очередной финансовый год. И, надо отметить, что в целом данный порядок показал свою «жизненность» при рассмотрении проекта бюджета 2021 года. Согласно законодательным новшествам, народные депутаты республики включились в работу на «нулевой стадии» – на этапе прогнозных параметров социально-экономического развития республики и бюджетных проектировок; на этапе согласования поправок ко второму чтению были созданы рабочие согласительные комиссии, сформированные на паритетной основе из представителей законодательной и исполнительной власти республики. И наконец, сроки рассмотрения, экспертизы и утверждения государственного бюджета сокращены и сдвинуты на более ранние сроки таким образом, чтобы ускорить процесс принятия проекта закона о государственном бюджете и повысить открытость его формирования. Есть необходимость рассмотреть и уточнить процесс планирования прогноза социально-экономического развития и обоснованности и полноты прогнозируемых доходов.

С учетом поправок, внесенных ко второму чтению, доходная часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год принята в объеме 225,7 млрд рублей. Рост доходов обусловлен отчасти изменениями в налоговой политике Республики Саха (Якутия), принятыми Законом Республики Саха (Якутия) от 10.11.2020 2263-З N 437-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)». В частности, с 1 января 2021 года повышены ставки по налогу на прибыль до 10% для участников региональных инвестиционных проектов (это, в основном, касается золотодобывающих предприятий). Также изменение доходов бюджета связано с ростом значений НДПИ на 1,5 млрд рублей (изменения прогнозов по ценам на золото, а также курса национальной валюты) и транспортного налога на 138,9 млн. рублей. Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета предусмотрены в объеме 95,8 млрд рублей на 2021 год.

В процессе работы согласительных комиссий ко второму чтению были приняты решения об увеличении расходов бюджета на общую сумму 26,4 млрд рублей, в том числе по программным расходам развития культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной поддержки граждан, молодежной политики, образования, науки, сохранения и развития государственных и официальных языков и других. Народными депутатами республики предложены и совместными решениями поддержаны такие важные направления, как обеспечение санитарной авиации, обеспечение горячего питания беременных женщин в стационарах, ряд важных направлений развития науки, сельского хозяйства, условия субсидирования организаций коммунального комплекса, транспорта, мероприятия по поиску месторождений подземных вод в Вилюйской группе улусов. Увеличены дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, профильным комитетом по бюджету предложены ограничения в части перераспределения расходов Инвестиционной программы РС (Я) исключительно в рамках одного года и в случае возникающей экономии или дополнительного финансирования из федерального бюджета, что с одной стороны обеспечит прозрачность, с другой, сохранит мобильность принятия инвестиционных решений.

Предстоит напряженная работа по исполнению бюджета, реализации национальных проектов, решению задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).