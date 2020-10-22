Петр Гоголев: Необходимо организовать широкое обсуждение изменений в Конституцию Якутии

Спикер Ил Тумэн Петр Гоголев на брифинге с журналистами 21 октября рассказал об основных мероприятиях, проводимых в Якутии по вопросам совершенствования республиканского законодательства в связи с принятием федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации, а также о планируемой работе по внесению изменений в Конституцию (Основной Закон) Республики Саха (Якутия).

В начале встречи Петр Гоголев напомнил, что согласно распоряжению главы РС (Я) в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации в целях формирования предложений по внесению изменений в законодательство Республики Саха (Якутия) была создана рабочая группа. Рабочая группа ведет работу по трем направлениям. Так как основные изменения, касающиеся якутян, планируются в социальном блоке, по данному направлению было создано две подгруппы под руководством вице-премьера правительства РС (Я) Ольги Балабкиной и вице-премьера правительства РС (Я) Сергея Местникова. Рабочие подгруппы занимаются проработкой вопросов, связанных с социальными гарантиями, здравоохранением, поддержкой института семьи, развития предпринимательства, институтов гражданского общества, а также образования, науки, культуры. Работу третьей подгруппы, связанной с вопросами государственного управления, включая организацию единой публичной власти, государственной и муниципальной службы возглавляет председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев.

Как сообщил Петр Гоголев, подгруппы завершили свою работу и в первой декаде октября направили материалы в рабочую группу, чтобы ее члены обсудили и внесли предложения по изменениям в региональное законодательство на рассмотрение главы РС (Я).

В ходе работы подгрупп были проработаны два блока вопросов. Первый – это изменения, касающиеся Конституции РС(Я). Второй блок посвящен внесению изменений в текущее республиканское законодательство. Председатель Госсобрания отметил, что по каждому из этих блоков у парламента Якутии разработан алгоритм действий.

Изменения, касающиеся Конституции республики, должны быть оформлены и поступить в парламент Якутии в виде законодательной инициативы главы РС (Я) в течение 30 календарных дней, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) должен рассмотреть и направить материалы в Конституционную комиссию. Конституционная комиссия, в свою очередь, по итогам рассмотрения уже направляет их в парламент Якутии для работы.

Одним из ключевых требований, касающихся конституционных инициатив, по словам Гоголева, является обязательное прохождение общественных обсуждений.

«В конституционных поправках, прежде всего, речь пойдет об изменениях, касающихся социального блока вопросов, улучшения качества жизни граждан, в том числе селян, будет скорректирована государственная политика Республики Саха (Якутия) по социальным направлениям. Поэтому в обсуждении обязательно должны принять участие общественность улусов (районов) республики. Надеемся, население районов примет очень деятельное участие. Мы со своей стороны будем просить органы местного самоуправления с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в республике провести как можно возможное широкое общественное обсуждение инициатив, которые касаются как изменений в Конституцию РС (Я), так и республиканских законов, непосредственно регулирующих сферы образования, воспитания, здравоохранения, социальной поддержки граждан», — подчеркнул Петр Гоголев. Площадки для обсуждения будут созданы и в парламенте республики.

председатель отметил, что на сегодняшний день поступают предложения от различных общественных объединений и граждан, касающиеся изменений в Основной Закон республики. Петр Гоголев обратил внимание на важный момент – законодательные инициативы в Конституцию РС (Я) должны поступать от субъектов конституционной инициативы.

«Субъекты конституционной инициативы определены в самом Основном Законе Якутии. Следовательно, общественные объединения должны усилить работу с этими субъектами – прежде всего с народными депутатами Республики Саха (Якутия) и через них вносить свои предложения для того, чтобы Конституционная комиссия рассмотрела и обсудила их. Предложения, которые поступают через средства массовой информации в виде обращений граждан, коллективных обращений от членов общественных объединений не являются реализацией права законодательной инициативы, поэтому, несмотря на острую актуальность, могут остаться «за бортом» обсуждения», — предупредил парламентарий.

После того, как Конституционная комиссия направит в парламент республики материалы, в соответствие с регламентом Госсобрания (Ил Тумэн) спикер должен определить план работы над данными законопроектами.

Далее он рассказал о работе, проводимой на федеральном уровне по совершенствованию законодательства по реализации новых норм Конституции РФ.

«Мы постоянно ведем мониторинг инициатив, рассматриваемых Государственной Думой. На сегодняшний день приняты два федеральных закона, касающиеся реализации поправок в Конституцию РФ. Первый федеральный закон касается дополнения образовательных процессов воспитательной работы. Вводятся определенные требования о том, как должна быть организована, в том числе документально оформлена воспитательная деятельность образовательных организаций. Второй федеральный закон касается противодействия экстремистской деятельности. Кроме этих двух принятых законов еще 23 проекта федеральных законов на той или иной стадии находятся на рассмотрении Госдумы», — сообщил Петр Гоголев.

Исходя из того, что дети признаны важнейшим приоритетом государства, как рассказал словам председатель парламента, семь проектов федеральных законов направлены на совершенствование социального блока. Речь идет об изменении целого пакета законодательных актов, начиная с семейного кодекса, кодекса административных правонарушений и других законодательных актов. Второй блок вопросов касается обеспечения суверенитета, территориальной целостности Российской Федерации. По нему идут два законопроекта.

Девять проектов федеральных законов направлены на рассмотрение вопросов государственного строительства, пять проектов касаются обеспечения верховенства Конституции РФ. Речь идет о новом федеральном конституционном законе «О правительстве Российской Федерации», изменениях в ФКЗ «О Конституционном Суде», «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», изменениях в ФЗ «О прокуратуре РФ» и др., а также об изменениях в несколько законов о судебной системе. Президентом РФ внесен законопроект о Государственном Совете, определяющем статус Государственного Совета как конституционного государственного органа, направленного на реализацию новых норм Конституции РФ.

Комментируя работу Госдумы над федеральными законопроектами, спикер парламента Якутии подчеркнул важность принятия закона о Госсовете, который функционирует при Президенте РФ уже 20 лет:

«Сегодня он отрегулирован на конституционном уровне. Мы видим его как эффективный государственный орган, который сможет полнее отразить интересы населения страны, в том числе субъектов РФ. В нем будут представлены высшие должностные лица – руководители субъектов Российской Федерации. Также будут созданы комиссии, в состав которых могут войти лица, не являющиеся членами Госсовета. Таким образом, у Республики Саха (Якутия) появится возможность включить в комиссии Госсовета своих представителей, чтобы полнее и шире представлять интересы населения и добиваться решения вопросов жизнедеятельности наших граждан».

В ходе брифинга спикер парламента Якутии также подчеркнул сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, как и по всей стране, связанную с пандемией COVID-19. Он выразил уверенность, что несмотря на это, опыт, наработанный улусами, районами за восемь месяцев пандемии, поможет успешно провести общественные обсуждения в режиме видеоконференцсвязи с максимальным охватом населения. Важную роль в данной работе, по словам Петра Гоголева, должны сыграть общественники, представители органов муниципальной власти, депутатский корпус, а также ячейки политических партий.

Как сообщил парламентарий, в адрес политических партий, ведущих свою деятельность на территории Якутии, будут направлены инициативы, чтобы все политические партии, в том числе и те, кто не имеет представительства в Государственном Собрании (Ил Тумэн), смогли выразить свою позицию по всем вопросам, касающихся изменений законодательства.

Петр Гоголев отметил, что в работе над совершенствованием республиканского законодательства и по внесению изменений в Конституцию Республики Саха (Якутия) регламентирующих сроков нет. Регионы должны дождаться изменений федеральных законов, чтобы «не разрывать единое правовое пространство и не приводить в соответствие с федеральным законом скороспешно принятые региональные законы».