Петр Аммосов заявил, что нужен новый Сталин

Нужен новый Сталин, считает якутский коммунист Петр Револьдович Аммосов, избранный депутатом Госдумы восьмого созыва в одномандатном округе №24, победив на политическом вираже единоросса Петра Черкашина. Об этом он сообщил в обширном интервью «Советской России», которая представила его так: П. Аммосов один из тех новичков, кто впервые переступил порог штаб-квартиры федерального парламента на Охотном Ряду, 1. Убежденный коммунист, выдвиженец Якутского рескома КПРФ, он вошел во фракцию коммунистов и включился в работу думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Некоторые яркие высказывания Петра Револьдовича из интервью «Советской России»:

— Я вообще вырос на авторитете Иосифа Виссарионовича, хотя в школе говорили разное. В моей семье Сталин высоко почитался. На стене, наряду с другими дорогими для нас фотографиями, было небольшое фото Сталина, подписанное «Иосиф Джугашвили». Однажды я 10-летним подростком, наслушавшись в школе про сталинские репрессии, позволил себе небрежность по отношению к фото вождя. И тут же получил затрещину от отца: «Ты что? Мы держим эту фотографию как икону». Реакция отца запомнилась на всю жизнь. У меня отложилось, что Сталин тот, кого ценят и защищают мои родные.

— Люди нищие в Якутии, берут всё в долг. Буду выступать в Госдуме, скажу: ребята, поехали в Якутию, зайдем там в любой сельский магазин и увидим тетрадку толщиной с книжку, где записано, сколько жители этой деревни набрали в долг продуктов первой необходимости. Продавец всех записывает, а в пенсию или зарплату вычитает деньги из должников.