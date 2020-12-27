Петр Аммосов: Мы искрим в интернете!

Наш девиз: “Коммунисты, вперед!” остается неизменным!

Якутский реском КПРФ 25 декабря с.г. в on line режиме провел собрание по итогам года. В его работе приняли участие члены Якутского рескома КПРФ, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики и секретари райкомов и горкомов КПРФ.

В своем кратком вступительном слове первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев отметил, что в уходящем году в тяжелом положении оказались практически все россияне. В условиях Крайнего Севера ситуация гораздо сложнее. Особенно в Арктике, где цены на продукты зашкаливают, да и сам завоз продуктов периодически срывается. Улететь в Москву, за границу в несколько раз дешевле, чем долететь до ряда районов и населенных пунктов родной республики.

Сегодня в условиях глубокого спада экономики, когда растет число бедных и нищих людей (а в республике их сегодня 173 тысячи), приходит ясное осознание, что дальше падать уже некуда и надо бороться.

Весь прошедший год, несмотря на ограничения по ковид-19, коммунисты Якутии ни на день не прекращали работы, своей борьбы за права трудящихся, справедливость и народовластие.

Виктор Николаевич сказал, что коммунисты не пошатнулись, не растеряли позиций, а еще теснее сплотили ряды. На высоком подъеме все партийные организации республики отметили две великие даты — 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина и 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прошли торжественные собрания, конференции, ветеранам вручены памятные медали, изданы книги и буклеты.

Городская организация “Дети войны” под руководством Зинаиды Винокуровой работала напряженно и эффективно. Выпущена уникальная книга “Мы — дети победителей”, куда вошли стихи, рассказы, песни детей войны. Коммунисты республики сделали все, чтобы никто не был забыт и ничто не забыто. Чтобы память о великих свершениях советского народа под руководством Ленина — Сталина, память о героических подвигах на фронтах и в тылу всегда жила в сердцах благодарных потомков.

Лидер коммунистов подчеркнул, что коммунисты Якутии достойно поработали в затеянной властью кампании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Практически каждый коммунист стал активным агитатором за линию КПРФ. Многие кропотливо работали в социальных сетях и WhatsApp-группах. И в результате почти половина избирателей Якутии — 40,65% — проголосовала против поправок. И это в условиях беспрецедентного давления на население. Протестное голосование с результатами более 40% обеспечили 14 районов республики, в том числе пять промышленных.

На муниципальных выборах в сентябре 26 наших товарищей получили депутатские мандаты, победив в острой конкурентной борьбе.

Второй секретарь Якутского рескома КПРФ Вячеслав Куличкин свою речь посвятил протестной работе коммунистов республики. Он сказал: «Наша протестная работа не ослабевала. Митинги, одиночные пикеты проводились в защиту наших товарищей Павла Грудинина и Сергея Левченко под девизом “Нет — политическому бандитизму!”. Мы всячески пресекаем факты политического давления на наших активистов-представителей народно-патриотических сил. Пресекаем политическое жульничество и неправомерные действия властей».

Вячеслав Семенович отметил, что наиболее активное участие в протестной работе принимают участие Алданский, Нерюнгринский горкомы, Чурапчинский, Вилюйский райкомы партии. Первый секретарь Нюрбинского райкома КПРФ Владимир Семенов, несмотря на тяжелую болезнь, до последней минуты своей жизни трудился засучив рукава.

— Нам на протестных акциях все больше надо поднимать свои местные проблемы, — сказал Вячеслав Семенович. — 2021 год — год больших выборов. Мы разработали план мероприятий. Кадровая комиссия Якутского рескома КПРФ в уходящем году заседала согласно плану, на которых рассмотрели работу Усть-Алданского, Хангаласского и Нюрбинского райкомов партии. В этом году первыми секретарями райкомов и горкомов, наряду с опытными бойцами, избраны новые товарищи, прошедшие соответствующую закалку: Светлана Негнюрова (Хангаласский), Дмитрий Шарипов (Якутский). Первым секретарем Нюрбинского райкома КПРФ рекомендовали Татьяну Кардашевскую.

Вячеслав Семенович посоветовал дорожить каждым коммунистом. Надо с людьми работать очень внимательно и уважительно. В некоторых партийных организациях в связи с пандемией складывалась незавидная ситуация. Но райкомы смогли решить сложные вопросы. В целом у нас положение стабильное.

Секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии Петр Аммосов попросил участников собрания обратить внимание на политическую учебу. Он заметил, что предлагаемая вниманию партийных организаций «Примерная тематика политзанятий», включающая семь разделов, должна быть обязательно выполнена.

— Очень важно, чтобы политическая учеба была регулярной и плановой, проводилась не формально «для галочки», а носила творческий характер, — сказал Петр Револьдович. — Организаторы партийной учебы на местах могут выбрать для себя из этого списка наиболее подходящие темы, адаптировать их с учетом партийной работы на местах. При выборе форм и методов политучебы необходимо исходить из накопленного опыта и пожеланий коммунистов.

Петр Аммосов похвалил райкомы и горкомы, которые в последнее время наладили работу в WhatsApp-группах: «В соцсетях мы тоже научились работать. Одним словом, КПРФ буквально искрит в интернете».

В Чурапче судили первого секретаря Чурапчинского райкома КПРФ, депутата Ил Тумэна Семена Никитина за то, что 7 Ноября на центральной площади рядом с памятником Владимира Ленина развешали плакаты и лозунги, посвященные 103-й годовщине Великого Октября.

— Несмотря на давление власти, я выиграл суды — и местный, и Верховный, — рассказал Семен Иванович. — Я знаю, что в Якутске по решению Якутского городского суда оштрафовали моих соратников Светлану Сивцеву и Михаила Сидорова за одиночные пикеты в поддержку Павла Грудинина и Сергея Левченко. А сторонника КПРФ Валерия Стефанского тоже осудили за участие в этом пикете, более того, его, придерживающегося ЗОЖ, оклеветали через СМИ, сделав пьяницей, валяющимся под забором.

Секретарь Якутского рескома КПРФ по организационно-партийной работе Ирина Ушакова сообщила, что в 18 районах состоялись отчетно-выборные конференции и собрания. Эту кампанию надо завершить в январе, так как 19 февраля 2021 года состоится XV Якутская республиканская отчетно-выборная партийная конференция.

— В сентябре нас ждут выборы в Госдуму VIII созыва, — заявила Ирина Павловна. — Избирательный бюллетень — это важный и эффективный инструмент протеста и борьбы. Нельзя недооценивать его силу и действенность. Именно с его помощью в сентябре наступающего 2021 года мы можем изменить состав парламента, избрав в Госдуму VIII созыва депутатов, способных положить конец провальному курсу, пагубному для страны и нашего народа.

В районах числятся 195 депутатов-коммунистов, в том числе 10 депутатов Ил Тумэна, районники — 80, в 76 в поселениях — 29. Цифра небольшая. Всего по республике — 4946 депутатских мандатов. В 2021 году муниципальные выборы пройдут в Алданском, Нерюнгринском, Чурапчинском районах и других.

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Роза Солнышкина в своей речи подчеркнула, что надо поддерживать связь с рабочим классом, в частности с молодыми коммунистами, работающими в профсоюзных организациях. Они ведут непримиримую борьбу с властями предержащими, защищая интересы рабочих и трудовых коллективов в целом.

Так, в Алдане инженер филиала ОАО “ФСК ЕЭС” Алексей Гайнетдинов, защищая права рабочих предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) — филиала ОАО “ФСК Единой энергетической системы”, создал профсоюз “Новопроф”. Рабочие избрали его, коммуниста, председателем профсоюза.

— Это первая и очень важная победа не только в глазах единомышленников и руководства предприятия, но особенно для самого организатора профсоюзного движения. Гайнетдинов прошел испытание на прочность. Он получил закалку в борьбе за права рабочих. Его опыт и авторитет растет с каждым днем, — говорит Роза Васильевна. — Алексей, не останавливаясь на достигнутом, находит оптимальные выходы из трудных ситуаций. Он много советуется с коллегами по основной работе и профсоюзными активистами, подробно останавливается на самых трудных вопросах и в совместных спорах и разговорах находит истину, беря за основу Устав профсоюза и другие документы, что помогает закрепить первые шаги. Не боится выходить на разные уровни руководства, высокие инстанции со своими вопросами и предложениями.

Но с августа с.г. Алексея стали преследовать. Его как лидера загоняли по командировкам. Из 50 работников предприятия 25 сократили. В феврале планируют сократить его должность инженера. Против него направляют людей с подмоченной репутацией.

Розу Солнышкину поддержал лидер коммунистов Нерюнгри, депутат-коммунист Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Олег Пустовой, долгие годы работавший водителем большегрузных автомашин на Нерюнгринском угольном разрезе.

— Нам, горкомам и райкомам, надо срочно наладить плотную связь с профсоюзными организациями. У рабочих накопилась усталость. Люди ностальгируют по Советскому Союзу. Они ждут от нас, коммунистов, поддержки и помощи. Мы планируем проведение протестных акций. Как можем помогаем рабочим восстановиться через суды в трудовых коллективах.

Мы, нерюнгринцы, готовы к активной работе в 2021 году. Вместе с заместителем председателя Нерюнгринского райсовет Анатолием Шевченко, избранного на недавней отчетно-выборной конференции вторым секретарем райкома КПРФ, разработали план на I полугодие и уже утвердили на бюро райкома КПРФ. В первую очередь готовим яркие мероприятия, посвященные 100-летию комсомола Якутии. Юбилейные знаки и медали заказали.

Олега Пустового и Розу Солнышкину поддержал рабочий из поселка Жатай Игорь Бугаенко, уволенный за непримиримую работу в профсоюзе по защите интересов речников. Молодой секретарь первички жатайских коммунистов Бугаенко предложил обменяться контактами в целях объединения сил в борьбе за права рабочих.

На собрании также выступили: секретарь Якутского рескома КПРФ, председатель правления Якутской республиканской организации «Дети войны» Иннокентий Васильев, секретари Олекминского райкома КПРФ Юрий Тимофеев, Валентина Боянова, первый секретарь Якутского рескома комсомола Вячеслав Макаров и другие. Они отметили, что коммунисты республики встречают Новый год с желанием усилить партийную работу по защите трудящихся, ветеранов, молодежи, детей войны; бороться за реализацию Программы КПРФ по выходу страны из кризиса, борьбы с бедностью, за возврат природных ресурсов народу и снижение пенсионного возраста.

— Мы благодарим коммунистов, сторонников партии за мужество, партийное единство, самопожертвование своим благополучием ради счастья людей, — сказал Виктор Губарев, заключая видеособрание. — Завтра я вылетаю в Донбасс. Я передам от вас, якутян, горячий и пламенный привет и новогодние подарки детям Новороссии. Мы, якутяне, пятый год активно поддерживаем жителей ДНР И ЛНР своими акциями. Собрание заканчиваем, но наша борьба за интересы народа и Родины продолжается!

Примите теплые поздравления с Новым годом! Счастья, благополучия, успехов! К новым победам, за торжество социализма и народовластия! Наш девиз: «Коммунисты, вперед!», как и в годы войны, борьбы с безграмотностью, восстановления народного хозяйства, остается неизменным!