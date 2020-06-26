26.06.2020
23:22
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Общество
Петиция в поддержку Георгия Карамзина набрала 3 тысячи подписей
Петицию «Требуем справедливости! Мы против давления на бизнес» подписало более 3 тысяч человек на сайте change.org.
Среди подписавших петицию: Александр Павлов, Олег Карамзин, Марфа Олесова и другие известные якутяне.
Петиция в поддержку Георгия Карамзина адресована в Якутский городской суд, прокуратуру, Айсену Николаеву и Владимиру Путину.
Источник: https://www.change.org/
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