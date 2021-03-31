Петербург передал Якутску статус столицы «Тотального диктанта»

Церемония передачи статуса столицы всемирной акции «Тотальный диктант-2021» представителям республики состоялась в Санкт-Петербурге вчера, 30 марта, сообщает телеканал «Якутия 24».

Санкт-Петербург был столицей проведения акции в 2020 году. Писатель Андрей ГЕЛАСИМОВ в онлайн-режиме продиктовал текст для всех участников в здании главного штаба Эрмитажа 17 октября.

«Очень горд. Когда стал автором „Тотального диктанта-2020“, а Санкт-Петербург назначили столицей, я даже мечтать не мог, что следующим городом проведения станет Якутск. Но когда эта волна началась, я увидел, что якутяне активно участвуют в голосовании за статус столицы. Мне показалось, что это возможно. И церемонию я смотрел с 50% уверенностью, что мы с вами выиграем. И был очень счастлив», — поделился писатель.

«Тотальный диктант» пройдет в Якутске 10 апреля. На подготовку к его проведению из-за эпидситуации с коронавирусом якутским организаторам было отведено два месяца вместо шести. Однако город уже заявил о своей готовности.

«Всего в городе будет около 30 площадок, а в республике — 89. Активное участие изъявили принять не только школы, но и национальные библиотеки — это наши главные партнеры. Сотрудники министерств тоже изъявили желание принять активное участие», — рассказала представитель штаба «Тотального диктанта» в Якутске, заместитель проректора СВФУ Саргылана НЕСТЕРЕВА.

31 марта в доме дружбы народов в Якутске стартует фестиваль грамотности, в котором примут участие руководители проекта, Андрей Геласимов и эксперты-филологи.

«Это эксперты в области русского языка как иностранного, которые вычитывают программу повышения квалификации для вузовских педагогов по этой тематике. Это эксперты в области преподавания современного русского языка, которые ведут параллельно программу повышения квалификации, эксперты и в области современной русской литературы», — уточнила координатор акции «Тотальный диктант» Юлия ФАГИНА.

В рамках фестиваля также состоятся встречи с писателями, откроется центр грамотности, пройдут конкурсы, семинары и викторины для школьников.