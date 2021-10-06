Петербург: Бычков поднял проблемы обеспечения надежности газового хозяйства Якутии

Первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ принимает участие в X юбилейном Петербургском международном газовом форуме, проходящем с 5 по 8 октября.

Кирилл Бычков 5 октября, выступая с докладом на круглом столе «Реализация «дорожной карты» социально ориентированной газификации. Проблемы, пути решения», остановился на проблемах обеспечения надежности газового хозяйства Якутии.

Первый вице-премьер заострил внимание на то, что в Якутии остро назрела необходимость замены магистральных газопроводов, которые отслужили более 50-ти лет. Проблемным вопросом является нормативный срок эксплуатации газопроводов – 35 лет. При этом на территории региона износ линейной части магистрального газопровода составляет около 40% от общей протяженности.

По словам первого зампреда регионального правительства, в период экстремально-низких температур в декабре 2020 года и в январе 2021 года участок магистрального газопровода от Средневилюйского газоконденсатного месторождения до с. Мастах, согласно выданных заключений Ростехнадзора отработал на пределе разрешенных давлений.

Кирилл Бычков отметил, что газоснабжение центрального энергорайона Якутии осуществляется с 1967 года от Средневилюйского газоконденсатного месторождения по двухниточному магистральному газопроводу.

Выход из строя одной из ниток в зимнее время грозит серьезными последствиями. В Центральном энергорайоне республики проживает свыше 450 тыс. чел., функционируют более 600 объектов социальной инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные энергетические и промышленные предприятия, объекты агропромышленного комплекса, социальной инфраструктуры, стройиндустрии республики.

«Задержка строительства 3 нитки не позволит подключить новых потребителей, в том числе население, что в свою очередь может повлиять на исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА по социальной догазификации», – сказал Кирилл Бычков.

Первый вице-премьер отметил, что правительством региона ежегодно на постоянной основе направляются обращения в адрес правительства РФ, минэнерго РФ, минвостокразвития РФ о выделении федерального софинансирования на реализацию приоритетного объекта незавершенного строительства «Магистральный газопровод «Кысыл-Сыр – 84 км». Имеется поручение председателя правительства РФ Михаила МИШУСТИНА. Объект включен в Национальную программу СЭР Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. Своевременно направляются бюджетные заявки по Объекту. Благодаря поддержке минэнерго России в обоснованную дополнительную потребность включены бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию объекта в размере 3,81 млрд рублей. Региональный оператор по газификации населенных пунктов АО «Сахатранснефтегаз» готов обеспечить софинансирование реализации объекта за счет собственных средств.

Кирилл Бычков, подытоживая озвученное, подчеркнул, что в целях комплексной реализации «Дорожной карты» социально ориентированной газификации, регионам страны необходимо уделять особое внимание своевременному исполнению мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения и обеспечение бесперебойной подачи газа населенным пунктам.

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра энергетики РФ Павел CОРОКИН, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей ГУСТОВ, председатель правления СПбМТСБ Алексей РЫБНИКОВ, генеральный директор АО «Газпром Промгаз» Николай СТОРОНСКИЙ, исполнительный директор Российского газового общества Николай ИСАКОВ, губернаторы, представители округов и муниципальных образований. Модератором мероприятия выступил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел ЗАВАЛЬНЫЙ.

Далее первый вице-премьер проведет рабочие встречи с представителями АО «РариТЭК Холдинг», ООО «Газпром газомоторное топливо», примет участие в конференции «Рынок СУГ 2021», пленарном заседании форума «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике».