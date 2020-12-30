Петабайты данных: Якутия бьет рекорды по росту интернет-трафика

Более чем в полтора раза вырос объем 4G-трафика в сети МегаФона в Республике Саха (Якутия) в 2020 году по сравнению с 2019-м. Увеличение объемов передачи данных стало возможным, благодаря активному развитию оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также росту пользователей цифровых сервисов среди абонентов.

По сравнению с прошлым годом суммарный дата-трафик в сети оператора в Якутии увеличился более чем на треть, а в сети LTE – вырос в 1,6 раза и составил более 45 петабайт данных. Для сравнения: это более 11 миллионов фильмов в HD-качестве.

На что жители Якутии тратят мобильный интернет-трафик? Наиболее активно абоненты оператора смотрели видео в Youtube. На него приходится почти 25% интернет-трафика в сети МегаФон. На втором месте Instagram – 12,2%, третью позицию занимает «ВКонтакте» — 8,4%, а четвертое место делят Tik-Tok и «Одноклассники» – по 5%. Остальной трафик у абонентов уходит на просмотр фильмов, сайтов и новостей, учебу, онлайн-игры, общение в мессенджерах, среди которых лидирует WhatsApp, на втором месте — Telegram, а на третьем – Viber.

В 2020 году МегаФон существенно увеличил покрытие сети LTE в Республике Саха (Якутия), сделав акцент на тех населенных пунктах, в которых до этого отсутствовала мобильная связь четвертого поколения. Быстрый интернет стал доступен жителям почти 40 городов, сел и поселков. С начала года сеть LTE появилась в Вилюйске, одном из старейших городов республики, поселках Кызыл-Сыр, Сунтар, Усть-Майя, Хандыга, селе Верхневилюйск и других. Базовые станции в поселке Джебарики-Хая в Томпонском улусе и селе Синск в Хангаласском улусе были переведены на наземные каналы связи. Запущена сеть волоконно-оптических линий связи в Заречной группе районов.

По последним данным самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в Якутии составляет 20,75 Мбит/с. Это лучший результат среди всех мобильных операторов связи.